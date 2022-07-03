巴勒斯坦将杀害记者阿格莱的子弹交给美国 分享证据调查

半岛记者中弹事件

法新社报道，巴勒斯坦当局于当地时间7月2日宣布，已将杀死半岛电视台女记者希琳·阿布·阿格莱（Shireen Abu Akleh）的子弹交给美国专家，同意美方介入调查。这一消息是在美国总统拜登访问以色列、巴勒斯坦约旦河西岸前宣布的，表明双方可能正在努力寻找破解僵局的办法。

广告 继续浏览后续

5月11日，半岛电视台资深记者阿格莱在约旦河西岸一次清晨突袭中被击毙，她是中东地区家喻户晓的人物，该事件引发了国际社会的愤怒。

有关她死亡的情况存在争议，但巴方官员们表示，研究这颗子弹对于最终确定是谁开枪是必要的。据法新社报道，子弹已移交给耶路撒冷的美国大使馆。

巴勒斯坦官员说，阿格莱是被一名以色列士兵故意杀害的。 以色列当局则称，一名士兵可能误射了她，同时也暗示她可能是被一名巴勒斯坦枪手杀死的。

周六，巴勒斯坦总检察长阿克拉姆·哈提卜（Akram Al Khatib）对巴勒斯坦官方通讯社WAFA说：“我们对我们的调查和取得的结果充满信心和肯定”，并指出子弹已移交给一个美国弹道专家小组，而不是以色列当局。他重申巴勒斯坦人拒绝与以色列人分享子弹，但表示巴勒斯坦人欢迎任何国际机构的参与，以“帮助我们确认真相”。

另据一名匿名的巴勒斯坦官员表示，该问题是在巴勒斯坦总统阿巴斯和美国国务卿布林肯的电话中提出的，双方都希望在拜登总统7月13日抵达前解决这个问题。

哈提卜此前曾表示，记者阿格莱被一枚带有钢制部件的 5.56 毫米穿甲弹击毙。头部中弹时，她戴着头盔和标有“Press”字样的防护背心。

经为期一个月的调查 《纽约时报》发现，杀死阿格莱的子弹是在当天清晨从以军队车的大致位置发射的，很可能是一名精英部队的士兵所为，这证实了现场目击者的报告。

以色列曾要求进行联合调查，并提出在巴勒斯坦和美国代表在场的情况下检查子弹。巴勒斯坦则拒绝进行联合调查，理由是不信任以色列人。

美国此前呼吁双方合作并相互分享证据。目前尚不清楚以色列是否会将步枪交给美国军方。以色列军方拒绝置评。

美国国务院发言人普赖斯上个月曾说，分享证据“将有助于一项公正、透明、彻底的调查，而且最终导致问责制”。

事实上，拜登政府受到来自众议院和参议院议员越来越大的压力，要求对同样是美国公民的记者阿格莱遇害展开独立调查。

6月23日，24名参议院民主党人联署公开信致拜登总统，呼吁美国直接参与对她死亡的调查。

今年3月下旬以来，巴以地区紧张局势加剧。以色列多地发生袭击事件，以方以此为由在约旦河西岸展开大规模搜捕行动，并与巴勒斯坦人发生冲突。