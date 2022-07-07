以色列现已成为俄罗斯寡头和俄资本家藏富的应许美地

俄乌战争爆发后，美国欧盟西方国家及日本都对俄罗斯采取制裁措施。但以色列，这个犹太国家并未像美国和欧盟国家一样，对莫斯科采取任何制裁措施，两国之间商业关系继续往来。以色列成为俄罗斯寡头和俄罗斯资本的流奶与蜜应许之地。

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以色列现在不仅变成了一些俄罗斯寡头隐藏转移财富的应许美地，同样也是那些俄罗斯投资者以及一些有大批存款储户们想要寻找避风港的地方。

这个犹太国家确实拥有巨大的优势来拒绝加入制裁普京政权的国际制裁行列。

结果是：自俄罗斯入侵乌克兰以来，已有数亿美元，转移到以色列银行但这些财富只不过是冰山一角。这是以色列财经报Calcalist指出的。

这种俄罗斯的经济存在以色列是肉眼可见的。 打着 Yango Deli 标志的出租车和网路商业快速订购杂货的人继续在特拉维夫的街道上流通，好像什么都没发生过一样。 然而，它涉及到俄罗斯互联网巨头 Yandex 的子公司，Yandex 集团是一个绰号为“俄罗斯谷歌”的庞然大物，拥有多项活动。

在美国和欧洲对俄罗斯发动制裁之后， Yandex 公司的董事总经理兼联合创始人 沃尔卡迪(Arkady Volozh )不得不辞职。在以色列，那些从俄罗斯和乌克兰回归祖国的以色列人，经常光顾有俄罗斯产品的日常消费品超市，在以色列的这个俄罗斯以色列族裔群体有超过 100 万人。

地缘战略问题：

在以色列还可以看到的另一个标志性商业是：依附于俄罗斯联邦的毛钻石公司 Alrosa，继续供货给位于特拉维夫郊区的拉马特甘( Ramat Gan)的钻石市场；俄罗斯是全球第一大钻石出口国。 Alrosa公司去年钻石出口营业额达4亿美元，这是由普京的一名亲信的儿子主持业务，它继续为那些分散在特拉维夫郊区拉马特甘钻石交易所周围的切割车间供应钻石原材料。

对于俄罗斯的财政而言，宝石所走的这条线路有巨大的优势。 一旦在以色列切割后，钻石就不再被认为原产地为俄罗斯，就可以自由进入全球最大珠宝客户--美国。

所有这些活动都反映了以色列总理亚伊尔·拉皮德( Yair Lapid )政府的微妙平衡行为，它正在尽一切努力不疏远俄罗斯总统普京。

现在起，不仅仅是俄罗斯的寡头们想要将他们的资本撤出，而且比较是那些高科技商业领袖、高级主管及一些储户都想卷起铺盖，把资金撤出俄罗斯。

但其他一百家公司仍旧不考虑地留在现场。 相反的，一些商业律师以及财务顾问正在谈论出走，希望把他们在俄罗斯的储蓄转移存放到安全地点，这些潜在的投资财富高达 100 亿美元。