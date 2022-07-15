拜登与拉皮德签署《耶路撒冷宣言》以防止伊朗获得核武器

拜登中东行

美国总统拜登在访问中东地区的第二天（7月14日），与以色列总理拉皮德签署了《耶路撒冷宣言》的联合协议，以防止伊朗获得核武器。今天15日，拜登将前往沙特阿拉伯，据法新社报道，以色列已表示，“不反对”将红海的两个战略岛屿转移到沙特阿拉伯。沙特阿拉伯是该地区的重量级人物，也是伊朗的主要竞争对手，伊朗是犹太国家的死敌。

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据半岛电视台援引《耶路撒冷宣言》宣言的文本报道，美国表示致力于建立一个区域结构，深化以色列与该地区伙伴的关系并使以色列融入其中，以及将和平圈子扩大到其他阿拉伯和伊斯兰国家。

该宣言还写道，华盛顿致力于确保以色列的安全，维持以色列的军事优势，不允许伊朗拥有核武器，以及对抗伊朗在该地区的活动，无论是伊朗的直接活动还是通过其代理人如哈马斯、真主党和伊斯兰圣战组织的间接活动。

据悉，声明还谴责了近几个月针对以色列人的“不幸的恐怖袭击”，并强调拜登总统支持两国解决方案。

在宣布这一消息后的新闻发布会上，拉皮德表示，以色列必须始终以强大的军队保持力量和安全，并且它已经意识到有时必须通过使用武力来保护自由。

“恐怖分子想要摧毁世界上唯一的犹太国家，” 他补充说，并指出阻止伊朗获得核武器的唯一方法是使其认识到自由世界将使用武力并施加可信的军事威胁。

美国总统在会议期间表示，外交是防止伊朗获得核武器的最佳方式，他的国家不会允许伊朗获得这种武器，而这对美国、以色列和世界其他地区的安全至关重要。

拜登认为，以色列应继续作为一个独立的犹太国家存在，做世界犹太人安全的保障者。他强调，美国支持实现和平的两国方案，并认为这是解决巴以冲突的最佳方案。

拜登星期三抵达以色列，这是他自2021年初上任以来的首次中东之行。今天周五他将在被占领的约旦河西岸会见巴勒斯坦领导人。之后，前往沙特阿拉伯与海湾合作委员会国家领导人会晤，并前往埃及、伊拉克和约旦。

以色列总统赫尔佐格此前对拜登这次访问表示欢迎，他称这次访问对拜登来说是历史性的，反映了两国关系和伙伴关系的深度。他还表示，访问期间，双方将讨论伊朗带来的风险。