美国-中东

德国媒体对美国总统的中东之行表示了关注。《南德意志报》写道：美国总统作为请求者和人权告诫者会见了沙特王储。沙美关系进入了什么状况呢？海湾地区已经发生了变化，年轻一代统治者希望与美国人平起平坐，并且不惧怕公开表明这一点。

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该报写道：当世界上最有权势的人周五晚上在吉达降落时，他在停机坪上显得相当孤独。没有国王来迎接他。只有沙特阿拉伯驻美国大使和麦加总督。这与拜登最近称沙特王储为“流氓无赖”有关。但美国不能没有沙特阿拉伯。这也是拜登的顾问们敦促他访问吉达的原因。沙特王国最近没有回应生产更多石油的要求。沙特王储也没有接听来自华盛顿的电话。而拜登的处境是日益艰难，因为美国中期选举将于秋季举行。在美国总统奥巴马的领导下，双边关系已经降温。沙特人感到他们在宿敌伊朗问题上被美国人抛弃了。从那时起，他们越来越多地寻求与中国和俄罗斯接近。美国总统和沙特王储之间的会晤事先曾被热议，他们是否会握手言和？结果周五晚上会面时非常冷清，双方只碰了拳头。虽然美方将人权列入了会谈内容，但这是沙特王储不想听的话题。双方会谈的主要话题是未来如何对待宿敌伊朗。拜登同意对方的观点，并表示不允许伊朗拥有核武器。海湾地区的统治者应该对此感到欢喜。另外，拜登还向阿拉伯伙伴保证会提供支持。他这样做的主要目的是要防止竞争对手俄罗斯和中国在那里扩张。周六下午，拜登回国前，沙特王储终于还是给了他一点面子，表示将把石油产能从目前的1200万桶增加到1300万桶。但除此之外，该王国没有额外增加产能的能力了。尽管如此，沙美新关系的第一步似乎还是已经迈出了。

德国《时代》周报认为，当美国的坏消息堆积如山时，美国总统正在访问沙特阿拉伯。但他可能最迫切需要的东西，他在那里也得不到。国内的事情不顺利时，政府首脑们就总是到国外走一趟，以便走出日常工作，走进世界历史。拜登的首次中东之行以一个小小的外交成功为起步：沙特阿拉伯向以色列飞机开放了领空。但这也帮不了他多少忙。在拜登上路的时候，美国的通货膨胀率已经攀升到9.1%，是自1981年以来的最高值。俄罗斯对乌克兰的攻击迫使美国重新调整其能源政策。但美国面对的不是象欧洲那样的天然气危机，而是油价问题。油价上涨会使买不起汽油以开车上班的人失去工作。而美国民众对美国经济状况越来越持负面看法。根据《纽约时报》最近的调查，只有37%的人认为美国总统的工作做得不错，56%的人认为他的政策损害了美国经济。在对通货膨胀感到沮丧的背后潜藏的是对经济衰退的恐惧。稳定经济给被视为软弱无力的拜登和他的政府带来沉重负担。因此，一些难办的事情，现在也放到了议程的首位。拜登是不遗余力，所有可以补救的可能性，他都不会放过。