拜登接受以色列电视台访问称伊朗不放弃核武美国不排除动武

美国-中东

2022年7月16日，在沙特阿拉伯吉达的阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场，美国总统拜登在参加完阿拉伯首脑会议后步行登上飞机。

以色列第12频道电视台13日播出美国总统拜登出访以色列前夕接受该台专访，展现美国阻止伊朗扩张核计划的决心；拜登表示如果伊朗不放弃发展核武，美国在万不得已的情况下，不排除使用武力作为对伊朗的最后手段。

广告 继续浏览后续

拜登说：“跟目前的伊朗相比，唯一一种更糟糕的状况，就是拥有核武的伊朗。”以色列记者询问是否可能对伊朗动用武力，拜登回答：“在万不得已的情况下，会的。”

美国与以色列14日签订安全协议，美国承诺将与以色列联手阻止伊朗的核计划。拜登抵达以色列之前，一名以色列高层官员匿名接受访问说，拜登访问期间，美国对以色列将公开承诺“将动用国家力量的所有元素，对抗伊朗核威胁”。

根媒体报导，以色列领导高层先前便清楚表态，拜登此行访问的首要讨论议题就是伊朗核问题。

以色列总理拉皮德在特拉维夫机场欢迎拜登时说：“我们将讨论重新建立强大全球联盟的必要，目的在于阻止伊朗核计划。”

拜登表示：美国仍会把伊朗“伊斯兰革命卫队”列为“恐怖组织”，即便伊朗因此拒绝重新签署伊核协议。“伊斯兰革命卫队”因为在中东策动攻击而遭制裁，伊朗因此不愿回到核子协议谈判。

伊朗上周宣布，核设施浓缩铀技术增进，浓度达到60%，距离发展武器等级的质量目标又接近了一步。

从去年4月开始，伊核问题维也纳会谈已经进行了9轮谈判，但就在谈判接近达成协议之际，俄乌战争爆发，谈判陷入停滞。