拜登中东行之后，普京和埃尔多安抵德黑兰举行峰会

中东/俄土伊三国峰会

俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安19日在德黑兰与伊朗总统莱西举行三方会谈，重点讨论叙利亚和乌克兰危机。鉴于美国总统拜登刚刚结束上任以来的首次中东访问、伊朗核问题国际谈判止步不前、以及俄罗斯入侵乌克兰的战争对地缘政治格局的冲击，此次三国峰会可以说别有象征意义。

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俄罗斯、土耳其和伊朗均在叙利亚自2011年开始的内战中扮演着重要角色。三国于2017年启动名为阿斯塔纳进程的机制，公开目标是推动叙利亚结束战争，走向和平。但三国在叙利亚问题上各有所图。土耳其自五月底就威胁要在叙利亚北部展开军事行动，以便在叙土边境形成一个30公里的安全区，但德黑兰与莫斯科均反对土耳其此项军事行动。

此次德黑兰峰会也是自2月24日俄罗斯对乌克兰开战以来，埃尔多安与俄罗斯总统首次面对面会谈。俄乌战争使得俄罗斯与北大西洋公约组织关系高度紧张，俄罗斯在国际舞台空前孤立。同是北约成员的土耳其一直力图在其中扮演调停人角色，推动交战双方在土耳其境内接触、会谈。俄土两国领导人预计会在德黑兰继续讨论受战争影响的乌克兰谷物出口机制。

与此同时，土耳其也不断以阻止芬兰和瑞典加入北约组织的进程相要挟。芬兰及瑞典因应俄乌战争，做出加入北约的决定，北约成员国与俄罗斯的边境线将因此而大幅加长，导致俄罗斯强烈反弹。

对于伊朗总统莱西而言，此次峰会将是他就任总统以来的首次国际峰会活动。鉴于伊朗核问题谈判止步不前，观察人士认为，此次峰会也会讨论这一问题。俄罗斯是2015年联合国安理会5个常任理事国加欧盟达成的伊朗核协定的签署国。2017年美国特朗普政府宣布单方面退出该协定之后，拜登政府上台后推动的重新谈判始终未能取得实质进展，而伊朗的核开发努力不断推进。几天前，拜登前往以色列和沙特阿拉伯访问，支持两国反对伊朗开发核武器的立场。