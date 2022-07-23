马克龙与伊朗总统通话：恢复伊朗核协议仍然可能，但需尽快实现

法国/伊朗/中东

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）7月23日与伊朗总统易卜拉欣·莱希（Ebrahim Raïssi）进行了通话。马克龙向伊方指出，恢复2015年达成的“伊朗核协议”，即《联合全面行动计划》“仍然可能”，但前提是应尽快进行。

广告 继续浏览后续

据法国总统府会后发表的声明介绍，“两位国家元首讨论了乌克兰的战争以及冲突在能源和粮食安全方面的后果。关于2015年的核协议（问题），共和国总统重申了他的信念，即旨在恢复其全面执行的解决方案仍然是可能的，但必须尽快实现。”

在维也纳谈判中止几个月后，马克龙对谈判缺乏进展表示失望，并向莱希坚持认为其有必要做出明确的选择，以缔结协议并重新履行伊朗方面的核承诺。

伊朗与包括美国在内的世界主要大国在维也纳举行的重启2015年“伊朗核协议”的谈判，自今年3月以来一直处于停滞状态。6月底，卡塔尔在多哈主持了伊朗和美国的间接会谈，希望让维也纳进程重回正轨，但这些会谈在两天后破裂，没有取得任何突破。美国特朗普前政府在2018年脱离了该协议。

卡塔尔半岛电视台7月17日引述伊朗最高领袖哈梅内伊首席顾问哈拉齐（Kamal Kharrazi）的话说，伊朗“掌握制造核炸弹的技术能力”，但“还没有决定是否制造一枚原子弹”。哈拉齐是在美国总统拜登访问中东并与以色列签署安全协议后发表讲话。美以誓言将阻止伊朗获得核武器。

据爱丽舍宫介绍，在通话中“两位国家元首讨论了（中东）地区局势。马克龙回顾了法国对该地区安全与稳定的承诺，并表示他希望继续努力，使紧张局势得到持久缓解。在去年8月举行的巴格达会议之后，两位国家元首同意有必要加强该地区国家之间的对话。”

最后，马克龙重申他对在伊朗被任意拘留的四名法国国民的情况深表关切。他呼吁伊朗当局立即将他们释放。