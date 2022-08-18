[视频] 土耳其与以色列两国恢复外交关系

土耳其/以色列

土耳其和以色列两国外交部长在土耳其首都安卡拉举行记者会期间相互握手 2022年6月23日

8月17日，以色列和土耳其宣布两国正式恢复全面外交关系，并将互相派遣大使。在2010年的“蓝色马尔马拉号（Mavi Marmara）”事件后，两国之间的关系由有关加沙地带的问题而恶化。

广告 继续浏览后续

8月17日，以色列和土耳其两国宣布两国正式恢复全面外交关系，并将互相派遣大使。这意味着，两国在2018年互相召回大使后，外交关系重启。

自从2010年的“蓝色马尔马拉号（Mavi Marmara）”发生后，两国间的外交关系始终不稳定。当时，以色列对加沙地带实施了封锁，但来自土耳其的人道主义货船队企图突破封锁将物资运抵加沙地带。以色列军方在行动中开枪，造成了共十名土耳其人死亡。

在之后的2018年，双方的关系又因为巴勒斯坦人在抗议美国在耶路撒冷设置大使馆过程中被以色列方面射杀而陷入谷底，双方于事件后互相召回大使。

此次恢复两国全面外交关系，尤其有助于两国将未来开展的有关天然气管道的合作。这条管道将允许以色列将天然气经由地中海出口到欧洲，从而缓解欧洲目前由于俄乌战争而导致的天然气能源危机。

法新社引述以色列战略研究所专家的分析表示，土耳其最近与周边国家的一系列外交缓和又有利于其”吸引外资投资”来对冲由于通货膨胀以及本国货币贬值而造成的经济危机。

请点击收看法国电视24台（France 24）的报道：

土耳其和以色列两国外交部长在土耳其首都安卡拉举行记者会期间相互握手 2022年6月23日 AFP - ADEM ALTAN