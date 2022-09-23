伊朗总统要求CNN女记者戴头巾采访，遭女记者拒绝

伊朗/国际

美国有线电视新闻网(CNN)知名女记者阿曼普尔(Christiane Amanpour)表示，她原定21日晚间采访正在纽约参加联合国大会的伊朗总统莱希，因莱希方面要求她佩戴头巾，遭她拒绝，因而取消采访。

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美国全国广播公司新闻网(NBC News)报导，阿曼普尔在推特发文讲述详细经过，她形容莱希方面的要求是“前所未有且意料之外的情况”。

伊朗22岁女子阿米尼(Mahsa Amini) 因未依规定配戴头巾，13日被宗教警察逮捕，在拘留期间遭警方暴力对待，昏迷后送医不治死亡，引发伊朗各地示威浪潮。阿曼普尔表示她原本打算向莱希询问伊朗境内示威的相关情况。

阿曼普尔表示：CNN团队为这次采访准备已久，当天并花了八小时安装翻译设备、灯光与摄影机；她表示：我们都准备好了，但却没见到莱希总统的踪影。

采访预定时间过了40分钟，莱希的幕僚前来表示，莱希要求阿曼普尔戴头巾，以示认可伊斯兰宗教月。

阿曼普尔在贴文指出：我们在纽约，这里没有戴头巾相关的法律或传统。以前在伊朗境外地区访问历任伊朗总统，他们不曾提出这样的要求。阿曼普尔对该名幕僚表示无法配合，采访以取消告终。

阿曼普尔的贴文写道：“随着伊朗的示威活动持续、人民被杀害，这场访问原本是与莱希总统对话的重要时机。”

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