伊朗国内多地抗议周日进入第10天 伊朗驻英、法使馆外发生警民冲突

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据《华盛顿邮报》引述人权监察组织的话说，尽管互联网限制收紧，安全部队的镇压也在扩大，但德黑兰和伊朗其他城市的抗议活动周日仍进入了第十天，并出现了大规模示威的视频。此外，英法两国警方周日与试图前往伊朗驻伦敦及巴黎大使馆的示威者发生冲突。

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一位名叫玛莎·阿米尼（Mahsa Amini）的22岁伊朗女孩9月13日因不戴头巾而被伊朗道德警察逮捕，被指并在被拘留期间遭到毒打致死。此事引发了伊朗全国的震动。示威活动是对导致阿米尼被捕的当局对妇女着装的严苛限制的愤怒表达，也是对伊朗教权机构更深层次的民生等政治诉求抱怨的载体，示威活动已经蔓延到伊朗的所有31个省份，是三年前全国范围内的示威活动以来规模最大的一次。当时德黑兰方面所采取的镇压是致命的，导致数百人死亡。

据伊朗国营媒体报导，在最近的抗议活动中，至少有41人被杀，其中包括警察。加强镇压的措施包括对示威者使用实弹，以及在抗议活动集中的伊朗西部库尔德地区部署大量安全部队。保护记者委员会介绍，截至周日，伊朗至少有18名记者在骚乱中被逮捕，其中包括几名在清晨突袭其住所时被拘留的记者。

据伊朗当地新闻机构报导，伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）周六在与一名被杀害的安全部队成员的家属通电话时，威胁要采取严厉的回应，并发誓要“果断打击破坏国家安全与和平的人”。

据伊朗国营报纸《公民报》（Hamshahri）报导，周日，伊朗内政部长艾哈迈德·瓦希迪(Ahmad Vahidi)要求司法部门，“迅速、果断地与这些骚乱的领导人和代理人进行法律对抗，给其他人一个教训”。

报导指，周六和周日流传的视频显示，德黑兰市内的几个地区，以及伊朗南部最大城市设拉子和位于首都西部的法迪斯市（Fardis）都出现了抗议活动。

根据反政府监督组织“1500 Tasvir”发布的视频，在德黑兰市中心萨塔尔·汗（Sattar Khan）街区的一次抗议活动中，一群人聚集在据说是一辆燃烧的警用摩托车周围，高呼“不要害怕，不要害怕，我们都在一起”。

该组织在一条短信中说，从伊朗出现的抗议视频的速度在周六晚些时候到周日有所放缓，部分原因是当局在过去一周对互联网进行了中断，以及对包括Instagram和WhatsApp在内的应用程序的限制。互联网监测组织Netblocks周日晚间表示，它检测到伊朗最大的移动网络运营商之一Mobinet出现了“全国范围的中断”。

据了解，从星期一开始，德黑兰、库尔德斯坦省和伊朗其他地区持续断网，这是过去一年来有记录的第三次大范围的断网。联合国独立人权专家们表示：“断网通常是进一步的举措，目的在于扼杀伊朗人民的表达自由和结社自由，并遏制持续进行的抗议活动”。

联合国独立人权专家们指出，在过去的40年里，“伊朗妇女持续和平抗议强制性的头巾规定，以及侵犯她们基本人权的行为”。他们敦促当局关注伊朗妇女对合法的基本人权的要求。独立专家们强调说：“伊朗必须根据国际人权标准，废除所有基于性别的歧视性立法和政策。”

总部设在巴黎的“库尔德斯坦人权网络”董事会成员拉赫马尼（Rebin Rahmani）说，去世女孩阿米尼的家乡——伊朗西部库尔德地区，城市已经被安全部队“严重军事化”。

据法新社报导，法国警方使用了催泪瓦斯并采用了防暴战术，以阻止数百名周日在巴黎的伊朗驻法大使馆前抗议人群过于靠近馆址。在伦敦，英国警方说他们逮捕了12人，5名警察“受重伤”，因为示威者试图冲破保护伊朗驻英大使馆前的障碍。

此外，德国首都柏林、瑞典首都斯德哥尔摩、希腊首都雅典和美国首都华盛顿等欧美多个城市当天也发生了相应的抗议活动。

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