伊朗国家电视台遭黑客攻击 德外长：教士政权站在历史的错误一边

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伊朗伊斯兰共和国广播电视台10月8日的晚间新闻直播遭到了黑客攻击，在播出伊朗最高领袖哈梅内伊讲话时，屏幕上出现了被道德警察拘留后死亡的玛莎·阿米尼和其他在抗议示威中丧生的妇女照片。哈梅内伊的头像也出现在图像中，他周围有火焰，头上出现了靶子。此外，德国外交部长贝尔伯克表示，她将确保欧盟对那些镇压伊朗抗议者负有责任的人实施制裁。

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22岁的伊朗女孩玛莎•阿米尼 (Mahsa Amini) 之死在全国范围内引发了前所未有的抗议浪潮。当地时间周六21:00的电视新闻被打断，随后呈现的图像中包括伊朗最高领袖哈梅内伊头上的红色靶子，阿米尼和其他三名在最近的抗议活动中丧生的妇女的照片。

这次中断只持续了几秒钟就被切断了。针对哈梅内伊而播放的视频中可以听到“妇女、生命和自由”的口号，以及看到写有“加入我们并反抗”和“我们年轻人的血正从你的手中滴下”的标语，还有黑客组织Edaalate Ali（译为阿里的正义）的社交媒体账号。Edaalate Ali在他们的社交媒体账户上发布片段说：“应人们的要求，我们履行了我们的承诺，为解放伊朗做了不可想象的事情”。

此外，德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）在《周日图片报》周六刊登的专访中表示，她将确保欧盟对那些对镇压伊朗抗议者负有责任的个人实施入境禁令。她并补充说，欧盟还将冻结相关责任人在27个成员国的资产。

贝尔伯克批评伊朗毛拉（伊斯兰教教士）政权说：“任何在街上殴打妇女和女孩，绑架只想自由生活的人的人......都是站在历史的错误一边”。贝尔伯克早些时候曾呼吁伊朗领导人关注抗议者的诉求，因为他们要求的是基本权利。

伊朗当局对由阿米尼之死引发的全国抗议活动进行了残酷镇压，现在已经进入第四个星期，人权组织估计有185人被杀，数百上千人被捕。

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