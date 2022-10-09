阿米尼之死引发的抗议进入第四周 伊朗各地传出暴力冲突

伊朗/抗议/阿米尼之死

资料图片 2022年9月19日，伊朗德黑兰一辆警用摩托车在因阿米尼（Mahsa Amini）死亡而举行的抗议活动中被烧毁，

由22岁库尔德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死引发的示威进入第4周，伊朗各地抗议和罢工浪潮未减弱，继续传出示威者与安全部队发生暴力冲突。

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法新社报导，阿米尼据信因未能遵守伊朗严格的女子服装规定，被宗教警察逮捕3天后于9月16日死亡，引爆伊朗民众怒火。

伊朗当局周五表示，调查发现艾米尼死于长期疾病，并非脑部受到重击，但阿米尼的家人说她一直都很健康。阿米尼的父亲告诉总部位于伦敦的波斯语卫星新闻频道伊朗国际电视台（Iran International），他不相信官方报告。伊朗国际电视台今天引述艾米尼的父亲报导：“我亲眼看到血从玛沙（阿米尼）的耳朵和脖子后面流出来。”

活动人士和非政府组织声称，她在被拘留期间头部受伤。

阿米尼之死在伊朗全国引发的大规模抗议是自2019年天然气涨价抗议活动以来最大的一次，镇压力度也在加大。总部设在奥斯陆的非政府组织 "伊朗人权 "报告说，自9月16日以来至少有95人死亡，而一份伊朗官方报告称死亡人数约为60人，包括12名警察。

"我们不再害怕。我们将战斗“

在抗议活动的第14天，伊朗妇女和男子在包括德黑兰在内的几个城市走上了街头。

据伊朗新闻社Isna报道，在社交网络上出现抗议呼声后，执法机构在德黑兰的大学附近部署了部队。

总部设在挪威的人权非政府组织Hengaw说，在伊朗其他地方，根据周六录制的视频，女学生在阿米尼位于西部库尔德斯坦省的家乡Saqez高呼 "妇女、生命、自由"，并在游行时将头巾挥到头上。另一个被广泛分享的视频显示，一名男子将一个大型公共广告牌上的标语文字从 "警察为人民服务 "改为 "警察杀害人民"。而根据法新社核实的网上录像，在穿过德黑兰市中心的莫达雷斯高速公路高架桥上的一个大横幅上，写着 "我们不再害怕。我们将战斗。“

此外，据人权组织Hengaw称，在库尔德斯坦的萨盖兹（Saqez）、萨南达季（Sanandaj）和迪万达雷（Divandarreh）等城市以及西阿塞拜疆省的玛拉巴德（Mahabad）发生了 "大罢工"。

在萨南达，抗议者和警察之间的冲突中响起了枪声，根据推特上广泛流传的一段视频，一名男子似乎在驾驶自己的汽车时被打死。一位警察局长将死亡归咎于 "骚乱分子"。

据设在伦敦的新闻网站Iran Wire报道，南部城市设拉子（Chiraz）和德黑兰附近的卡拉吉（Karaj）也发生了抗议活动，而学生们则在中部城市伊斯法罕和西北部城市达布里士（Tabriz）举行示威。

伊朗指责美国挑起抗议

据国际人权组织报道，周六，总统易卜拉欣-莱西访问了德黑兰的一所大学，在校园里，人们看到年轻女性高喊 "压迫者去死"。

据官方的Irna机构报道，莱西还会见了司法部门负责人和议会议长。他们强调，面对 "敌人的不和 "的企图，"社会需要团结起来"。

伊朗指责外国挑起了抗议活动，特别是它的死敌美国。

电视台遭骇客攻击

另据报道，伊朗国家电视台周六晚上因针对该政权最高领导人的黑客攻击而短暂中断。当哈梅内伊的图像出现在晚间新闻屏幕上时，新闻节目图像被一张他被火焰包围的图像打断，他的脸上有一个设计目标，旁边是在震撼全国的自由抗议活动中被杀的四名年轻妇女的照片。

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