拜登政府据报与马斯克接触，探讨向伊朗提供星链网络服务

伊朗/美国/网络

据美国有限电视新闻网（CNN）10月21日引述多名官员的话报导，拜登白宫已经与太空探索技术公司（SpaceX）创始人马斯克，就向伊朗境内提供星链(Starlink)卫星网络服务的可能性举行了会谈。

广告 继续浏览后续

自9月以来，由于伊朗女青年阿米尼（Mahsa Amini）因未“恰当佩戴”头巾而被伊朗道德警察拘留期间死亡的事件引发了大规模抗议。过去一个多月间，伊朗各地爆发游行示威活动，安全部队持续暴力镇压抗议者。据联合国人权高专办发言人本月18日发表的声明介绍，据信，在伊朗至少7个省内，安全部队用实弹和金属弹药近距离射击儿童，或暴力殴打儿童，导致23名儿童死亡，多名儿童受伤。安全部队还突袭学校，逮捕儿童。一些校长因不配合安全部队也遭到了逮捕。

联合国人权高专办发言人称，除了收到伊朗安全部队大规模逮捕抗议者的相关报告，人权高专办还收到其他报告表明至少有90名民间社会成员被捕，其中包括人权维护者、律师、艺术家和记者。许多人权维护者、记者、学生、律师、反对派政治家和环保主义者被关押在德黑兰的埃文监狱。该监狱日前发生了火灾，造成狱中人员死伤。

CNN周五披露的消息此前未经媒体报导，据称，白宫认为星链系统体积小、易于使用的技术特别是解决伊朗当局积极限制该国民众使用网络和通信的潜在方案。拜登政府的一名高级官员向CNN表示：“我们已经踩下油门，尽我们所能来支持伊朗人民的愿望”。该官员补充说：“这是我们的政策，就是这样。与此同时，这是一场真正的伊朗人的运动，由年轻女孩主导，扩展到社会其他领域。我们不希望以任何方式挡住他们的运动的光芒。”

如果相关计划被实施，这将是今年美国政府求助于星链系统，以帮助提供关键电信服务的第二个国家，此前马斯克向乌克兰捐赠和提供了星链卫星网络服务。不过，由于马斯克本人近来多次在推特上就俄乌战争提出亲俄建议和评论，美国政府内部对其可靠性也在进行讨论。

一位熟悉美国政府与马斯克和SpaceX公司讨论乌克兰问题的高级国防官员评价说：“他是一个我们永远无法预测的我行我素的大炮”。在CNN上周首次披露马斯克的SpaceX公司一直在私底下要求美国国防部每月支付数千万美元以资助乌克兰的星链卫星网络服务，并为其运营减轻负担后，人们对马斯克不可预测的倾向的担忧加剧了。作为对该信息的回应，马斯克随后在推特上突然宣布，他已经撤回了资金请求。

美国国防部本周表示，其与SpaceX公司关于乌克兰网络服务的谈判正在进行。SpaceX公司声称，迄今为止，在乌克兰提供星链卫星网络服务已经花费了8000美元，到今年年底，费用将超过1亿美元。SpaceX公司没有回应置评请求。据悉，SpaceX公司向乌克兰提供的星链终端包括两笔费用：星链终端的自身费用和运营费。

此外，伊朗抗议者和乌克兰士兵的需求，以及他们将如何使用星链系统都有很大的不同。专家们警告说，虽然星链卫星网络服务在乌克兰对战场上的成功至关重要，但将星链系统引入伊朗将是一个更大且可能更危险的挑战。

报告指，与他的前上司奥巴马总统相比，拜登希望对伊朗的抗议者表现出更多的公开支持。2009年伊朗国内发生大规模抗议时，时任总统奥巴马选择了基本上不参与的政策。与他相比，拜登在本月3日发表的一份声明中说，美国政府“与伊朗妇女和所有以其勇敢精神激励世界的伊朗公民站在一起”，并正在努力使伊朗民众更容易地访问互联网。

上文提高的拜登政府官员向CNN表示：“我们有兴趣找到方法，确保伊朗人民能够在手机上和其他地方接入互联网，因此，星链（系统）是一种选择，但它不是唯一的选择。”目前还不清楚拜登政府是否提出为在伊朗设立星链系统终端的可能付费。

一些美国官员希望星链系统的地面终端有朝一日能像卫星电视天线一样在伊朗普及。消息人士指出，卫星天线在技术上也被伊朗政府禁止，但在该国全国范围内却很普遍。马斯克上周在一条推文中说，目前，已经有“极少数”的星链系统终端在伊朗运营。

但这个计划存在着几个明显的问题。其中最主要的问题是，星链系统的卫星需要与地面上的物理终端连接，其信号可能很容易被发现。将这些设备偷运到伊朗仅是第一个挑战，它们还会面临伊朗安全部队的严厉搜查。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅