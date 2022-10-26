伊朗头巾女艾米妮过世届满40天传统哀悼期 大批支持者聚集墓前

伊朗因头巾披戴不正确遭警方粗暴对待致死的女孩艾米尼(Mahsa Amini)， 周三(26日)乃其40天哀悼期届满之日，尽管受到警方的威胁，但仍有大批支持者聚集在艾米妮坟的墓前，向艾米妮作最后的致哀悼念，表达敬意。

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伊朗群众尽管受到警方的威胁，因头巾遭警暴力对待而死的艾米妮的支持者，于26日的星期三聚集在仍聚集在艾米妮的坟墓前。

法新社根据一个社群网发布的视频报道，数十名男女聚集在伊朗西部库尔德斯坦省艾米妮的故乡萨赫兹《的爱知公墓》前呼喊着： “女人，生命，自由”，“独裁者去死”，的口号。

这名22岁的库德族女孩在德黑兰遭逮捕的3天后，于9月16日死亡，因警方谴责她违反伊朗严厉的伊斯兰服饰规定逮捕她后暴力对待而死。当时他正与弟弟在德黑兰旅游。

年轻的伊朗库德族女孩艾米妮(Mahsa Amini) 被埋葬在那里，支持者在为期 40 天的哀悼期结束时，向年轻的艾米妮表达敬意。

艾米妮的死亡已导致整个伊朗爆发三年来前所未有的大型示威行动。

本次示威现场，年轻伊朗女性和女学生经常站在前线，许多人不戴头巾，燃烧面纱并面对安全部队。 星期三，也就是艾米妮去世后的第 40 天，标志着伊朗传统习俗对逝者哀悼期的结束。 人权活动人士说，安全部队已警告这名年轻女子的父母不要组织任何纪念仪式，包括在她的坟墓上，甚至威胁“他们儿子的生命”

根据一非政府组织 Hengaw 在网上发布的图片显示，周二晚上，大批安全部队已经驻扎在女孩的故乡萨赫兹市镇，打算把进入该地的各个入口封锁住。 尽管如此，根据总部设在挪威的伊朗库德族权利组织横高 Hengaw 上传的视频，周三仍有数十名居民穿过田野和道路，乘坐汽车和摩托车进入该镇。

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