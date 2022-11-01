以色列今办立法选举 家常便饭引疲劳

以色列/立法选举

以色列政治危机频繁，在三年半的时间里今天举行第五次立法选举组建政府。但民众担心，政治危机持续，不排除在接下来的几个月里，将有第六次、第七次和第八次选举。

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据本台报道，由于以色列陷入了深刻的政治危机，政府夏季倒台引发了提前投票。但内塔尼亚胡领导的右翼集团可能会脱颖而出，但他很可能没有足够席位也将无法独立组建政府。

73岁的内塔尼亚胡是以色列任职时间最长的总理，他正试图与来自极端东正教政党和正在崛起的极右翼的盟友一起，赢得120名议员中61名的多数。

面对内塔尼亚胡的对手是亚伊尔-拉皮德，58岁，自7月起担任总理，是未来党“Yesh Atid”的领导人。他是以色列历史上一个独特的联盟的领导人，因为它把左派、中派、右派和一个阿拉伯党都聚集在一起。只是随着右翼成员的离开，亚伊尔-拉皮德的联盟失去了议会中的多数席位，迫使政府要求进行新的选举。拉皮德政府的党派太杂联盟松散，无法长期抵抗分歧，只持续了一年时间。

这次提前的选举对以色列人来说是一个新的烦恼，因为不会有真正的赢家。前总理内塔尼亚胡的政党利库德集团可能会脱颖而出，但其赢得多数席位的机会几乎为零。据本台驻耶路撒冷的记者萨米-布凯利法说，多年来，没有一个政党能够获得过半多数席位。这样一来，就有必要与右翼、左翼、阿拉伯、伊斯兰和极端东正教政党进行政治联盟的谈判亦或讨价还价。

上一次选举已经显示极右派在强势崛起。有两个公开的种族主义和恐同症的政党脱颖而出：Bezalel Smotrich的政党，以及Itamar Ben-Gvir的政党。与上述两个联盟联手，可能有助于内塔尼亚胡重新掌权。

自2019年4月以来，以色列一直在经历政治危机。在三年半的时间里经历四次政府倒台。四次立法选举仍然无法推出一个稳定的政府。

面对这种情况，如果有些选民仍然忠于他们的政治党派，那么其他选民则觉得他们已经尝试了一切，不知道该如何了。在街上，一些以色列人接受询问回答说甚至不想踏入投票站。他们厌倦了重复的选举，花费了纳税人数百万美元。人们担心，政治危机持续，不排除在接下来的几个月里，将有第六次、第七次和第八次选举。

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