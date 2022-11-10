RFI采访 / 埃及生态

在位于北非的中东地区大国埃及，预计为期近两周的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP 27）已于2022年11月06日上星期天拉开帷幕。在濒临红海的度假胜地沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh），这一旨在关注气候变化的全球峰会按计划闭幕日期被定在2022年11月18日星期五。在此之际，本台RFI开罗通讯员采访了法国开发署（AFD）的一名负责人，介绍在国际资金的帮助下，埃及投资污水处理厂。这些访谈片段已在本周二更新的法语«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)的节目中播出。

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本台RFI法文网2022年11月08日星期二在法语«非洲报导»(Chronique Reportage Afrique)专栏刊出通讯员艾德华（Edouard Dropsy）发自埃及首都开罗(le Caire)的一个实地采访，介绍沙漠面积广阔的埃及在水资源管理层面上的发展。法国开发署（AFD）的一名负责人也接受了采访。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法广专栏«非洲报导» © FMM - Studio Graphique

这篇法文专栏报导的原标题为：[Égypte: la nécessité d'accélérer la gestion durable de l'eau]。换作中文可译作：[埃及:需要加快水的持久管理]。下面是简介以供分享。

埃及人口集中在尼罗河沿岸 -

本台法广RFI«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)的这篇采访首先介绍，埃及人口集中在其2%的国土之上，沿着尼罗河。随着人口的增多，居民们对农业的需求伴随着资源的枯竭而越来越大。解决办法现在还是有的，但时间紧迫。

埃及今日在沙漠中培育蔬果 -

在距离亚历山大（Alexandrie）西南80公里的Selma农场，这里在沙漠中培育土豆。受访人赫舍姆（Hesham）在此已经营了20多年。他也种植柑橘、大蒜、红薯等其它作物，用于出口欧洲。他使用很多地下水。他使用一种被称之为“中心支点灌溉”的体系（Irrigation par pivot）。这能产生如同降雨的效果。他说，这不是有效用水的最佳方式，但在埃及很普遍。

尼罗河三角洲有土地盐碱化 -

在向东100公里外的三角洲内，尼罗河洪水自古得以发展农业。如今，这里的农民很苦恼。因为，海水上涨，造成土地盐碱化。另一名受访者索比（Sobhy）说，过去几年出现了盐分，自此开始缺水。比如，4天有水灌溉，但8天没有。他说，这里是他的出生地，现在不得不放弃一切离开，另寻机遇。

埃及已意识到其水资源有限 -

埃及把80%的水用于农业。在国际资金的资助下，当局大力投资污水处理厂。在位于开罗东北的Gabal Asfar，这里每天处理1200万人的污水，占埃及首都人口的一半。

RFI Image Archive / Vue aérienne du Nil. L'Égypte va devoir accélérer une gestion durable de l’eau. (illustration) 存档图片 / 埃及需加快水资源持久管理。 © Getty Images / RFI Archive

法国开发署（AFD）自然资源和可持续金融极的一名负责人阿缇卡（Atika）接受了采访。她参加了Gabal Asfar的扩建。阿缇卡（Atika）说，埃及的水资源已经十分珍贵，未来将更加稀少。而废水在经过处理后，完全可被安全地用于农业生产上的灌溉，之后在被用于饮食。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法广«非洲报导»专栏 © RFI

本台法广RFI«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)在这篇报道的最后部分指出，在一个仍需依赖尼罗河来保证给养的国家，埃及将应加快水资源的持久管理。埃及如今人口略过1亿，而2050年前将可能达到1亿6千万。

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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