朔尔茨：伊朗当局将受到欧盟追加制裁，德国与伊朗人民站在一起

德国/伊朗/欧盟

德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）在周六发布的一段视频中强烈谴责了伊朗政府对国内抗议活动的残酷镇压，并表示德国“与伊朗人民并肩站在一起”。他指出，伊朗当局应预计来自欧盟的进一步制裁。欧盟27国外长将在下周一的会议上通过对德黑兰的新一轮制裁。

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伊朗民众的抗议活动已持续了6周。起因是一名22岁的库尔德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死。此前，她因为戴着所谓“不恰当的头巾”，被指控未遵守当局针对妇女严格的着装规定，因而遭到伊朗道德警察的逮捕并在拘留期间死亡。阿米尼之死不仅在伊朗国内引发抗议，并在德国首都柏林等地唤起了超过万人上街的抗议浪潮。

朔尔茨周六通过每周的例行视频讲话赞扬了伊朗妇女领导的抗议活动。朔尔茨说：“我们几乎无法想象这需要多大的勇气”。他指出：“到目前为止，300多人（被伊朗安全部队）杀害，数十人被判处死刑，14000多人被逮捕。那些在伊朗示威反对压迫的人冒着生命危险，往往也冒着他们所爱的人的生命危险，并面临着酷刑和数十年监禁的前景。”

朔尔茨补充说：“在德国有伊朗血统的人对他们的亲属感到担忧，并对毛拉（伊斯兰教教士）政权对示威者所做的事情感到震惊和厌恶”。他强调：“很明显，伊朗政府应对这一系列暴力事件负全部责任。”根据德国联邦统计局的数据，有27.2万名伊朗人后裔生活在德国。

路透社援引消息人士的话报导，欧盟27国外长将在下周一的会议上通过对伊朗当局的新一轮制裁。一名欧洲外交官介绍说，将有31名个人和实体因侵犯人权而受到欧盟的制裁。制裁措施包括资产冻结和旅行禁令。其中一名外交官说，法国还提议对那些帮助伊朗对俄罗斯出售无人机的人采取新的制裁，并对参与出口无人机电子部件的责任人进行制裁。

此前，乌克兰及其西方伙伴多次指责伊朗向俄罗斯出口用于其侵略战争的无人机。伊朗官员在几经否认后，终于在日前承认“曾在冲突爆发前”向俄罗斯出口无人机。但德黑兰的说法显然与事实不符。

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）周五拒绝了伊朗外长关于她干涉伊朗内政的指控。她还对伊朗方面的威胁加以驳斥。伊朗外交部长阿卜杜拉希扬本月提出，贝尔伯克对伊朗的抗议活动采取了“干涉主义”立场。此前，贝尔伯克在德国联邦议院发表讲话时强调，德国不会对伊朗当局进行的残酷镇压视而不见，并将采取进一步制裁。

朔尔茨周六在讲话中进一步回应称：“是一个什么样的政府，竟然向自己的公民开枪？以这种方式行事的人必然受到我们的反击。”

朔尔茨强调：“当人权受到侵犯时，我们必须关注并采取行动。我们看到伊朗人为争取更多自由和正义而进行的勇敢斗争，以及针对他们的残酷暴力。我们还通过制裁增加对该政权的压力。”

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