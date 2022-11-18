美国官方称沙特王储享有豁免权

沙特/美国/卡舒吉被案

美国政府周四（11月17日）在一份法庭文件中说，沙特阿拉伯王储穆罕默德-本-萨勒曼在有关2018年沙特记者贾马尔-卡舒吉被谋杀的民事诉讼中 "豁免"。然而，这项豁免权解释可能对法院没有约束力。

广告 继续浏览后续

据本台报道说，华盛顿称沙特王储在卡舒吉谋杀案审判中享有豁免权。本-萨勒曼王子于9月底通过王室法令被任命为首相，这引发了人们的猜测，即他正在寻求避免因在外国法院提出的索赔案审而产生的法律风险，尤其涉及在伊斯坦布尔遇害记者的卡舒吉的土耳其籍未婚妻哈提斯Hatice Cengiz在美国发起的民事诉讼。

作为回应，哈提斯Hatice Cengiz在推特上发布了一系列愤怒的信息："贾马尔卡舒吉今天第二次被杀死。"

非政府组织大赦国际秘书长阿涅斯-卡拉马德也表达了同样的观点，称美国政府的解释是 "深刻的背叛"。

前沙特间谍萨阿德-贾布里的儿子哈立德-贾布里指控美国政府周四提交的建议给了沙特领导人 "杀人的许可"。萨阿德-贾布里指控沙特王子向加拿大派遣了一个杀手队密谋暗杀他。

四年前，先前亲沙特官方但后转而批评沙特当局士卡舒吉（Jamal Khashoggi）在土耳其伊斯坦布尔的王国领事馆被杀，这让沙特王子暂时成为西方的弃儿。沙特王子的律师早些时候曾辩称，本-萨勒曼 "坐在沙特阿拉伯政府的最高层位上"，因此应享有美国法院给予国家元首和其他高级外国领导人的豁免权。这位王子几年来一直是王国的实际领导人，在他的父亲萨勒曼国王手下担任过副首相和国防部长。

在记者卡舒吉被谋杀后，沙特王储经历了一段相对被冷落排挤的时期，今年又回到了国际舞台上，这要部分归功于美国总统，他在此前发誓要让沙特王储成为 "贱民 "后，但于7月又访

在Cengiz和DAWN在哥伦比亚法庭提起的民事诉讼中，原告指控MBS和20多名共同被告 "以阴谋和预谋的方式，绑架、捆绑、下药、折磨和谋杀 "美国《华盛顿邮报》的专栏作家贾马尔-卡舒吉。

他们要求获得经济赔偿，并试图证明谋杀由 "沙特权力机构的高层 "下令。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅