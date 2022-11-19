美副防长重申对中东地区承诺：美国仍是首选安全合作伙伴

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美国国防部负责政策事务的副部长卡尔(Colin Kahl)11月18日在巴林出席活动时重申美国对中东地区的承诺保持不变，并指由于近来莫斯科与伊朗的军事关系不断加深，及俄军和俄制武器在乌克兰战场上差强人意的表现，与俄罗斯的防务合作不是明智之举。

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卡尔还谈道，美国不要求他国选边站队，现今也不是所谓“新冷战”，但如果美国最亲密的盟友和伙伴与中国的安全合作过于密切，并对美国构成安全风险，这将影响他们与美方的合作。

卡尔在讲话中说：“鉴于该地区作为全球贸易和技术十字路口的作用日益重要，拜登总统阐述了一个基于五项原则的中东框架。首先，美国将支持并加强与赞同基于规则的国际秩序的国家的伙伴关系，我们将确保这些国家能够保护自己免受外国威胁。第二，美国不会允许外国或地区大国破坏通过中东水道的航行自由，也不会容忍任何国家通过军事集结、入侵或威胁来支配另一个国家或地区的努力。”

卡尔补充说：“第三，即使在美国努力阻止对地区稳定的威胁的同时，我们将努力减少紧张局势，在可能的情况下通过外交手段缓和并结束冲突。第四，美国将通过在美国伙伴之间建立政治、经济和安全联系，包括通过综合空中和海上防御结构，促进区域一体化，同时尊重每个国家的主权和独立选择。第五也是最后一点，美国将继续促进人权和《联合国宪章》所载的价值观。”

卡尔表示：“我重申这些原则是为了明确，尽管偶尔存在分歧，美国仍然致力于中东地区。我们在这里，我们不会去任何地方。本届政府相信，我们的集体安全将受益于一个更加一体化的伙伴联盟，在政治、经济和安全领域同步行动，所有这些都在一个基于规则的国际秩序框架内。”

卡尔提及：“在欧洲，俄罗斯选择了一场无情、鲁莽的战争，试图用武力改变其邻国乌克兰的边界，寻求破坏乌克兰的主权、独立和自由。普京的世界观拒绝法治，而支持弱肉强食。普京寻求执行一种过时的观点，即小国的国家愿望服从于大国的影响范围，而不是植根于相互尊重、共同责任和协调行动的国际社会。”

卡尔说：“让我们清楚地了解普京的行动的影响，因为它们远远超出了欧洲的范围。普京不仅威胁着跨大西洋的和平与安全。如果不加以制止，俄罗斯的行动将怂恿其他地区的潜在侵略者，特别是在中东和印太地区。”

卡尔说：“即使是在俄罗斯动用伊朗的无人机向乌克兰城市猛击的时候，这个地区的一些人认为，与普京接触可以在莫斯科和德黑兰之间打下一个楔子。但这种方法在叙利亚并没有奏效，当时俄罗斯和伊朗加倍支持一个残暴的独裁政权。鉴于俄罗斯在乌克兰战争中对伊朗武器的依赖，这种方法现在更不可能奏效。”

卡尔说：“事实上，一个衰落和孤立的俄罗斯不仅更坚定地站在德黑兰的阵营中，而且更有可能与中国和朝鲜找到共同点，追求挑战规范和规则的政策，而这些规范和规则有利于在座和全球的每一位公民、政府、公司和非政府组织。”

卡尔说：“正如我们的《国防战略》所表明的那样，虽然俄罗斯构成了一个严重的威胁，但中国是唯一既有重塑国际秩序的意图，又有不断增长的经济、外交、军事和技术力量实现这种意图的国家。”

就中东地区，卡尔称：“我们都应该对中国（PRC）的战术手册保持清醒的头脑。中国对互利的联盟没有兴趣，北京既没有打算也没有能力整合该地区的安全架构。中国追求的关系完全基于其狭隘的、交易性的、商业的和地缘政治的利益，就这样。”

卡尔还指控中方在伊朗问题上以“中立的叙事”，使其可以与直接受到伊朗威胁的中东国家接触，同时发展与伊朗的关系，并缺乏对该地区的稳定进行“有意义投资”。

卡尔称：“我们的方法是不同的。正如最近公布的《国家安全战略》明确指出的那样，我引述如下：‘美国将通过在美国伙伴之间建立政治、经济和安全联系，包括通过综合空中和海上防御结构，同时尊重每个国家的主权和独立选择，促进中东地区的一体化’。”

卡尔称：“我重复这句话是有原因的。它是我们处理该地区问题的中心。这是我们和我们的对手之间的一个关键区别，我们的愿景是在我们努力集体建立一个区域安全架构的同时维护所有国家的自主权，而我们的对手则不是这样。说我们已经进入了一个新的竞争时代，这几乎已经成为陈词滥调，但让我明确指出，这不是国家的竞争，而是联盟的竞争。”

讲话最后，卡尔向与会的中东地区人士表示：“简而言之，美国仍然致力于使用我们国家力量的所有工具来推动和平，促进稳定的经济，并阻止在这个重要地区和世界各地的侵略，在我们这样做的时候，我们将继续与我们的盟友和伙伴团结一致，赢得对我们共同安全至关重要的联盟竞争。”

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