OIF:法语在阿联酋的作用增强

RFI采访 / 法语发展

法语国家及地区国际组织（OIF）第18届首脑峰会在北非国家突尼斯的杰尔巴岛（Djerba）举行之际，中东地区传来消息说，法语在阿拉伯联合酋长国的作用越来越重要。这是本台法广(RFI)法语«国际报导»专栏（Chronique Reportage International） 周日上网的最新采访报导。阿联酋现在生活着近30万说法语的人们。

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本台RFI法文网2022年11月20日星期天在法语«国际报导»专栏（Chronique Reportage International）刊出阿联酋通讯员尼古拉（Nicolas Keraudren）从阿布扎比（Abu Dhabi）发回的一篇有关法语发展的采访报道。阿拉伯联合酋长国于2018年成为法语国家国际组织（OIF）的准备会员国（membre associé）。虽然，阿拉伯语仍是官方用语，但法语的角色越来越重要。

FMM / RFI : Chronique Reportage International 法广专栏«国际报导» © Studio Graphique FMM

这一法文专栏报导的原标题是[Aux Émirats arabes unis, l'essor de la langue française]。换作中文可译为[在阿拉伯联合酋长国，法语飞速发展]。下面是简介以供分享。

阿联酋法语社区呈现文化多样性 -

本台法广RFI«国际报导»专栏（Chronique Reportage International）的这篇报导首先介绍说，在迪拜（Dubaï）市中心，首家法语书店早在2006年就已开张。负责这家店的米歇尔（Michel）是一名黎巴嫩-加拿大人。他为一个多样的客户群服务。阿联酋如今有近30万说法语的人。

RFI Carte / Emirats Arabes Unis. 存档地图 ：阿拉伯联合酋长国。 © RFI Carte

米歇尔（Michel）在接受本台法广RFI通讯员采访时告知，当地的法语社区有法国人、比利时人、瑞士人、加拿大人、黎巴嫩人、叙利亚人、说法语的埃及人，还有其他非洲人，以及一些自己不会说法语，但孩子在法国学校就读的家长。

阿联酋全国人口90%多为外国人 -

一名比利时-土耳其女作家这天正好到这间法语书店取书，她表示，法语文化照耀阿联酋。尤其是阿布扎比卢浮宫（Louvre à Abou Dhabi），还有索邦大学。在迪拜，有法语联盟（Alliance française）经常组织各类文化活动：表演、展览、演唱会等等。

RFI Image Archive / Aux Émirats arabes unis, l'essor de la langue française. Ici, la façade du Louvre Abu Dhabi, inauguré en 2017 (illustration). © Getty - Tom Dulat / RFI Image Archive

本台法广RFI«国际报导»专栏（Chronique Reportage International）的这篇采访报道在最后部分提到，在法国和阿联酋于2018年签署协议后，法语已被重新引入阿联酋的公立学校。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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