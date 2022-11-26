伊朗最高领袖哈梅内伊赞扬安全部队镇压示威民众

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伊朗最高领袖哈梅内伊11月26日在德黑兰会见伊朗巴斯基民兵代表时赞扬了，他们在镇压国内抗议活动中发挥的作用。与此同时，数十名该国眼科医生警告说，越来越多的示威者在抗议活动中被安全部队弄瞎眼睛。

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哈梅内伊当天向巴斯基民兵的成员发表讲话，并重申了未经证实的说法，即全国各地示威的抗议者是美国及其“雇佣军”的“工具”。巴斯基民兵是伊朗伊斯兰革命卫队下属的武装力量。

哈梅内伊宣称：“（巴斯基）不应忘记，主要的冲突是与全球霸权的冲突”。他发表的纪念伊朗全国巴斯基周的讲话呼应了以前的声明，谴责抗议活动是“破坏伊朗稳定的外国阴谋”。

9月13日，22岁的库尔德族妇女阿米尼（Mahsa Amini）因被指没有恰当佩戴头巾而被伊朗道德警察逮捕，随后她在拘留期间死亡。该事件在伊朗国内引发抗议浪潮，数百人据信在暴力镇压中丧生，其中包括至少40名儿童。

哈梅内伊在发言中颂扬了巴斯基民兵几十年来的军事和社会美德。他说，巴斯基部队“为了从一群暴乱者和雇佣兵手中拯救人民而牺牲了自己”，“他们为了对抗压迫而牺牲了自己”。

在镇压9月17日开始的全国示威活动中，巴斯基民兵发挥了主导作用。据社交媒体报导，周六，伊朗首都德黑兰和其他城市的一些大学继续举行抗议活动。由于伊朗安全部队在全国范围内的严厉镇压，示威活动变得更加分散。抗议者还呼吁进行商业罢工。

据半官方的塔斯尼姆通讯社报导，哈梅内伊的评论是在伊朗总统易卜拉欣•莱希(Ebrahim Raisi)与一群巴斯基民兵代表会面，并赞扬他们为维护安全所做的努力之后的一天发表的。监测示威活动的伊朗人权活动家组织称，伊朗安全部队对抗议者的残酷镇压中，至少有448人死亡，超过18000人被捕。当局没有提供死亡人数或被捕者的人数。

此外，140名眼科医生在一封公开信中对因被金属弹丸和橡皮子弹击中而导致眼睛严重受伤的病人数量增加表示关切。这封写给伊朗眼科医生协会负责人的信说：“不幸的是，在许多情况下，被击中的眼睛造成了一只或两只眼睛的失明”。

这是该国眼科医生发表的第二份公开信，对安全部队的暴行以及向示威者和路人的眼睛发射弹丸和橡皮子弹表示关切。之前的一封信有200多名眼科医生签名。

在联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）呼吁对伊朗正在发生的针对抗议者的致命暴力事件进行独立调查后，联合国人权理事会在周四成立了一个实况调查团，调查9月16日开始的抗议活动期间的侵犯人权行为。

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