伊朗最高领袖的外甥女谴责当局血腥镇压后被捕

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据法新社11月27日报导，伊朗当局逮捕了伊朗最高领袖哈梅内伊的外甥女莫拉德哈尼（Farideh Moradkhani），因为她之前录制了一段视频，描述她舅舅哈梅内伊领导的伊朗当局是一个“谋杀和杀害儿童的政权”。

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莫拉德哈尼是一名工程师，母亲是哈梅内伊的姊妹，已经过世的父亲也是知名反对派人物。报导指，她本人此前曾在伊朗入狱。莫拉德哈尼的哥哥默罕默德在推特上写道，她在接到传票后于周三前往检察官办公室时被逮捕。

周六当天，默罕默德在YouTube上发布了一段视频，并在其推特账户上分享了链接。莫拉德哈尼在视频中谴责了伊朗人所遭受的“明显的压迫”，并批评国际社会的不作为。她在视频中呼吁：“自由的人们，和我们站在一起吧! 告诉你们的政府，停止支持这个谋杀和杀害儿童的政权。”

莫拉德哈尼说：“这个政权不忠于任何宗教原则，除了武力和以任何可能的方式维持其权力外，不知道任何法律或规则”。目前还不清楚这段视频是何时录制的。莫拉德哈尼还批评国际社会就德黑兰当局的镇压所采取的制裁措施是“可笑的”，并指伊朗人民在争取自由的斗争中被“孤立”了。

莫拉德卡尼是哈梅内伊唯一的妹妹巴德利（Badri Khamenei）的女儿，她在20世纪80年代与家人闹翻，在与伊朗邻国的战争高峰期逃到了伊拉克。巴德利之后加入了她的丈夫，伊朗异议神职人员特赫拉尼（Ali Tehrani）的活动。

莫拉德卡尼作为一名反死刑活动家被伊朗社会认知，她最后一次被捕是在今年1月。这次逮捕是在2021年10月的一次视频会议上，她对1979年伊斯兰革命中被推翻的国王遗孀法拉赫·巴列维大加赞扬。

据联合国人权事务高级专员介绍，在库尔德族女子阿米尼（Mahsa Amini）9月被伊朗道德警察逮捕后开始的抗议活动中，约有14000人被逮捕。据总部设在挪威的伊朗人权组织（IHR）称，已知至少有416人在镇压行动中被杀害，其中包括51名儿童。

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