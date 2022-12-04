伊朗据报将重新审查头巾法 官方称逾200人在抗议中死亡

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据法新社报导，在国内抗议持续的背景下，伊朗总检察长蒙塔泽里（Mohammad Jafar Montazeri）12月3日表示，伊朗议会和司法部门正在重新审查头巾法，以确认是否需要对其进行任何修改。结果预计将在一两周内出炉。

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今年9月16日，22岁的伊朗库尔德族女性阿米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反伊朗头巾法被道德警察逮捕后死亡。此事引发全球关注，伊朗由此爆发了一场持续的大规模抗议示威活动，许多女性焚毁头巾以示声援和抗议。

随着国内抗议持续，上周，伊朗总统传播团队负责人对伊通社（IRNA）称，社会各界关于放松头巾法的要求都已提交给政府。

法新社援伊朗学生通讯社（ISNA）的报导称，蒙塔泽里并未具体解释会对伊朗的头巾法作出何种改变。他表示，负责审查头巾法的团队11月30日和伊朗议会文化委员会碰面，预计将于一两周内得出结果。

伊朗总统易卜拉欣·莱西星期六也表示，伊朗的共和主义和伊斯兰教义有宪法基础，“但在实施宪法的方法上可以更灵活。”

1979年的伊斯兰革命后，伊朗政府要求所有年满9岁的女性在公共场合佩戴头巾，并身穿宽松的衣服遮盖身形。该国还专门设有道德警察，其主要职责就是确保女性遵守“着装规范”，违者面临罚款、鞭刑、入狱等惩罚。

有报道称，伊朗当局已废除其道德警察，但这一消息有待法律文件证实。因缺乏法律依据，有声音认为这是当局试图分化抗议者，压制抗议的手段之一。

此外，伊朗内政部国家安全委员会3日首次公布了官方的死亡人数统计，并称这是“骚乱”造成的。

官方统计称，在自9月以来的抗议活动中已有200多人丧生。该机构表示，死者包括当局安全部队人员、在“恐怖主义活动”中丧生的人、“被涉外团体杀害并被诬陷为被政府杀害的人”、“暴徒”以及“属于分裂组织的武装反革命分子”。

安全机构还提及了“在安全混乱中死亡的无辜人员”，但并未透露他们是如何被杀害的。此前，伊朗伊斯兰革命卫队空天部队司令阿米尔•阿里•哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）11月29日称，伊朗最近的“骚乱”中至少有300人死亡。

联合国任命的伊朗人权问题独立专家雷曼（Javaid Rehman）周二说，有300多人在抗议活动中丧生，包括40多名儿童。

人权组织HRANA表示，截至周五，已有469名抗议者被杀，其中包括64名未成年人。它说61名政府安全部队也被杀。据信有多达18210名抗议者被捕。

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