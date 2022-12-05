伊朗废除道德警察尚待确认  伊朗全国罢工三天

伊朗/人权

伊朗民众呼吁从12月7日起全国罢工三天

伊朗全国延续了两个半月的示威抗议活动是否会出现转折？伊朗首席检察官周六晚间宣布废除道德警察制度的消息被全世界各大媒体广泛报道，不过，法新社发自德黑兰的消息对此十分谨慎。

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伊朗国内保守派媒体对此缄口不言，改革派媒体也仅仅只有四家媒体对此进行了报道，而且，报道对是否废除道德警察制度持有怀疑，有报道指出，虽然伊朗总检察官做出了上述声明，但是伊朗警察部门却拒绝确认上述消息。德黑兰警方向记者表示现在不是讨论这个问题的时候。伊朗内政部拒绝确认上述消息。

伊朗官媒表示，总检察官并不控制警方，伊朗政府多名高官表示，不会改变与伊斯兰教有关的政策。

自九月底以来，按照伊朗官方提供的数据，伊朗国内的示威抗议活动已经造成三百多人死亡，一万多人被逮捕，而来自人权组织的统计数据，死亡人数达到450人。

两个多月来，伊朗国内文艺界，体育界著名人士纷纷站出来声援示威民众，法国多位伊朗问题专家向媒体表示，伊朗民众抗议的并不仅仅是头巾法，而是1979年以来上台的伊斯兰政权。即使取消道德警察并不能够平息民众的愤怒。

此外，伊朗民众在网民呼吁从本周三开始举行为期三天的全国大罢工。

另据报道，司法部门12月4日宣布，四名伊朗人因与伊斯兰共和国的死敌以色列 "合作 "而被判处死刑，已在伊朗被处决。

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