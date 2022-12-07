习近平今访沙特 出席首届中国—阿拉伯国家峰会

中国与中东

中国国家主席习近平将于周三7日抵达沙特首都利雅得，以准备出席首届中国—阿拉伯国家峰会，并对沙特进行3天国事访问。沙特官方通讯社SPA周二表示，习近平此次访问是应沙特阿拉伯国王萨勒曼的邀请，“以加强两国之间的历史关系以及战略伙伴关系”。

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该通讯社表示，双边峰会期间将签署价值292.6亿美元的初步协议。

中国外交部周三上午发表了一份简短声明证实了此次访问。这是习近平自新冠病毒疫情开始以来第三次出国访问，也是他自2016年以来首次出访沙特阿拉伯。

外界注意到，习近平此次出访，正值华盛顿与北京和利雅得在人权和俄罗斯入侵乌克兰问题上的分歧而关系紧张，在过去的几年中，海湾阿拉伯国家一直在加强与中国和俄罗斯的联系。

据路透社引述三名熟悉计划的阿拉伯地区外交官评论说，习近平定于12月7日到访利雅得，沙特已经向中东和北非的领导人发出了参加中国-阿拉伯峰会的邀请。

一名阿拉伯国家的外交官透露，各国派出的代表级别取决于每个国家，但预计许多阿拉伯国家的领导人会出席，其他国家至少会派出他们的外交部长。

预计中国代表团将与海湾国家和其他阿拉伯国家签署几十项涉及能源、安全和投资的协议和谅解备忘录，但没有详细说明这些备忘录的详情。

据沙特外交大臣阿德尔（Adel Al-Jubeir）透露，加强贸易关系和地区安全将是习近平此次访问的优先事项。

沙特萨勒曼王储今年三月曾表示，沙特可以选择减少对美国的投资。

沙特是中国最大的原油供应国，并且正在深化与中国的经济关系。

华盛顿此前对海湾国家使用中国的5G技术以及让中国投资港口等敏感基础设施表达了忧虑。

尽管美国是沙特等海湾国家在安全领域的首选合作伙伴，利雅得和阿布扎比正从北京购买军事装备。沙特一家公司与中国的一家公司签署了一项在沙特制造武装无人机的协议。

英国《卫报》此前曾指出，预计沙特阿拉伯将高规格接待习近平，规格可相当于美国前总统特朗普宣誓就职以来首次访问该国，这与现总统拜登在沙特阿拉伯所受到的冷遇形成鲜明的对比。拜登在沙特阿拉伯受到低调的接待，拜登未能说服沙特阿拉伯增加对美国的石油出口，这显示出拜登与沙特实际领导人王储萨勒曼的关系出现了裂痕，而与中国的关系逐渐升温。

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