伊朗妇女当选《时代》杂志“年度英雄” 哈梅内伊的妹妹：我反对我哥哥的行为

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《时代》杂志12月7日宣布，伊朗妇女被评选为“年度英雄”。在22岁的伊朗库尔德女子阿米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反“头巾法”被捕并丧命后，该国各地爆发女性主导的抗议风潮，当局安全部队的镇压则致使200人至逾400人死亡的不同统计。另据法新社报导，伊朗最高领袖哈梅内伊的妹妹近日通过网络发表公开信，对当局血腥镇压加以谴责，并指“我反对我哥哥的行为”。她称，“我对所有悼念伊斯兰共和国政权罪行的母亲们表示同情”。

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《时代》杂志前专栏作家、伊朗裔美国学者莫文尼（Azadeh Moaveni）撰文说明了伊朗这波抗议风潮的源起，并指出如今有许多较年轻的女性走上街头，她们主导的抗议运动别具特色，追求的是能正常生活，包括上大学，到国外旅游，实施法治，参与政治，和能够自由表达意见与决定自己穿著。

莫文尼指出，妇女在伊朗过去的抗议活动中发挥了作用，而这些抗议活动是朝着当前的运动发展的。她提及，被当局逮捕抗议群众的平均年龄很轻，有官员估计平均仅有15岁，显示伊朗年轻人对自由的渴盼。在经过将近3个月后，伊朗大学校园内的抗议潮仍未消散，抗议学生要求当局释放他们被捕的朋友，并且不遵守在公众场合与教室要区隔男女的规定。

文章中刊登了一些未佩戴头巾的伊朗妇女的照片。一位名叫希玛的妇女的照片的标题是：“我为自己和我的国家的妇女感到骄傲，她们以比世界上任何男人都更勇敢的方式站出来争取自己的权利。”

莫文尼提及，“在撰写这份文章时，估计有400名伊朗抗议者被安全部队杀害......尽管采取了封锁互联网的措施，但仍有关于死亡和拘留期间虐待的报告。经过近三个月的时间，大学校园的抗议活动并没有放弃。”

莫文尼还补充说，在伊朗发生的事情可能看起来很熟悉，但它是不同的，因为当今，所有伊朗人的愿望都涌入了“妇女、生命、自由”的呼声，一场女权主义的反抗承载了整个社会的各种不满。

伊朗官方日前承认有200多人在“骚乱”中被杀，但总部设在奥斯陆的非政府组织伊朗人权组织说，该国的安全部队至少杀害了458名抗议者，包括63名儿童。联合国表示，300多人据信在暴力镇压中丧生，其中包括40多名儿童和20多名妇女。近1.4万人被捕。

据法新社报导，伊朗最高领袖哈梅内伊的妹妹巴德里·哈梅内伊（Badri Hosseini Khamenei）近日以发表公开信的形式，对当局的血腥镇压加以谴责。据信人在伊朗的巴德里通过她在法国的儿子在推特上发表了一封公开信。信上标注的日期是2022年12月，地点是德黑兰。

巴德里在信中写道：“失去孩子和远离孩子是每个母亲的巨大悲哀。在过去四十年中，许多母亲失去了亲人。我认为现在应该宣布，我反对我哥哥的行为，我对所有哀悼伊斯兰共和国政权罪行的母亲表示同情，从霍梅尼时代到现在阿里·哈梅内伊的专制哈里发时代。”

伊朗当局日前逮捕了巴德里的女儿，因为后者通过录制视频强烈批评了由哈梅内伊领导的伊朗政权。巴德里提及：“像所有伊朗的哀悼母亲一样，我也为远离我的女儿而难过。当他们用暴力逮捕我的女儿时，很明显，他们对其他受压迫的男孩和女孩采用了数千倍的暴力，他们遭受了非人道的残酷对待。”

巴德里称：“作为人的责任，几十年前，我曾多次将人民的呼声带到我哥哥阿里·哈梅内伊的耳边。然而，在我看到他不听，继续走霍梅尼的路，镇压和杀害无辜的人之后，我就与他断绝了关系。我所关心的一直是并将永远是人民，特别是伊朗的妇女”。

巴德里表示：“我认为，霍梅尼和阿里·哈梅内伊的伊斯兰共和国政权给伊朗和伊朗人带来的只是痛苦和压迫。伊朗人民应该得到自由和繁荣，他们的起义是合法的，对实现他们的权利是必要的。我希望很快看到人民的胜利和推翻统治伊朗的这种暴政。”

巴德里呼吁伊朗伊斯兰革命卫队和雇佣军“应该尽快放下武器，在为时已晚之前加入人民”。巴德里还表示，“我非常抱歉，由于身体上的疾病，我不能如愿参加抗议运动。但在内心深处，我和伊朗人民在一起”。

巴德里称：“我的哥哥不听伊朗人民的声音，错误地认为他的雇佣兵和敛财者的声音就是伊朗人民的声音。他理应得到他用来描述被压迫但勇敢的伊朗人民的不敬和不恭的词语。愿人民为实现自由和民主而进行的正义斗争能够尽快实现。”

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