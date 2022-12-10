卡达尔筹办世界杯外籍劳工死亡约400至500人

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参与本届世界杯筹办工作的卡达尔高级官员塔瓦迪（Hassan Al Thawadi），在受访时披露世界杯筹办期间工人死亡人数估计在400至500之间。

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美联社报导说：卡达尔交付与遗产最高委员会（Supreme Committee for Delivery and Legacy）秘书长塔瓦迪这番说词，是在接受英国记者摩根（Piers Morgan）采访时随口说出的。

这件事恐重新激起人权组织对卡达尔为举办这次世界杯造成许多外籍劳工死亡的批评。这些劳工建造了价值逾2000亿美元的体育场馆、地铁线路和比赛所需的新基础设施。

摩根将部分采访内容发布在网络上。在采访中，这位英国记者问塔瓦迪：“你认为劳工因为世界杯所做的工作而死亡的真实总数是多少？”

塔瓦迪回答道：“估计约400左右，在400到500之间。”“我没有确切的数字。这是已经讨论过的事。”

另据报道：虽然中国男足未进入世界杯，但中国官媒称卡达尔世界杯中国元素随处可见，如中方承建的卢塞尔球场（Lusail Stadium）。然而有人权报告披露，卢塞尔球场在施工过程中涉暴力虐待外籍劳工，并且侵犯劳工权利情况是卡达尔各个体育场馆项目中最多。

卢塞尔球场由中国铁建国际集团承建，中铁建将卢塞尔球场称为“一带一路”的标志性项目，中国官媒称卢塞尔球场是中国制造的“金名片”，但总部设在伦敦的国际劳工人权组织Equidem发布的报告，则揭露该项目充满外籍劳工的血泪和艰辛。

人权报告引用了对一位尼泊尔工人的采访，讲述在卢塞尔球场工作的经历。他说：“我们被强迫持续劳动。”还有一位尼泊尔劳工说：在卢塞尔球场，一名来自孟加拉的劳工从5楼高处掉下来摔死，另有一名来自中国的工人从25米高的地方摔下来，当场死亡。

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