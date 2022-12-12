伊朗就中国与海合会联合声明涉争议领土内容提出“强烈不满”

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自德黑兰方面消息，伊朗外交部官员12月10日召见了中国驻伊朗大使，就中国与海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC、简称海合会）合作与发展峰会发表的一份联合声明，涉及阿联酋与伊朗之间三个有争议岛屿向中方表达了不满。

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伊朗外交部发言人科纳尼（Nasser Kanaani）11日通过声明表示，谴责在沙特首都利雅得举行的海合会最高理事会第43届会议后发表的最后公报中针对该国的指控。

此外，科纳尼提到了由伊朗控制，并和阿联酋存在主权争议的3个波斯湾岛屿阿布穆萨，大通布和小通布。他表示：“伊朗伊斯兰共和国认为对这些岛屿的任何要求都是破坏稳定的因素，是对其内部事务和领土的干涉，并予以强烈谴责。”

“双方领导人申明，支持所有和平努力，包括阿拉伯联合酋长国的倡议和努力，通过双边谈判，按照国际法规则，和平解决大通布、小通布和阿布穆萨三岛问题，并按照国际合法性解决这一问题，”中国与海合会9日发表的联合声明第12条指出。

科纳尼称，中国驻伊朗大使和伊朗外交部负责亚太事务的官员在周六举行了一次会议。科纳尼说，“在会议期间，伊朗方面对将伊朗的领土完整问题纳入声明表示强烈不满，强调波斯湾的三个伊朗岛屿是伊朗伊斯兰共和国领土不可分割的一部分，与伊朗土地的其他部分类似，它们从来没有也永远不会成为与任何其他国家谈判的对象。”

卡纳尼说，中方大使则强调，中国尊重伊朗的领土完整，并在解释中国国家主席访问利雅得的目标时说，此行符合促进该地区和平与稳定的努力，并从对话作为解决问题的工具中受益。中方大使表示，中国的外交政策以平衡为基础，而计划中的外交交流，包括中国副总理未来几天对伊朗的访问，都重申了这种做法。

据悉，促使德黑兰方面不满的问题是大通布、小通布和阿布穆萨的所有权争议，位于霍尔木兹海峡的三个岛屿自1971年以来一直由伊朗管辖，阿联酋则声称是其领土的一部分。

1971年，在英国从今天的阿联酋地区撤出其武装部队后，当时的伊朗国王向这三个岛屿派遣了皇家海军。此后，在其他阿拉伯国家的支持下，阿联酋领导人一直认为这些岛屿属于他们。伊朗驳回了这些声索。

伊朗外交部长阿卜杜拉希扬（Hossein Amir Abdollahian）在周六的一则波斯语推文中称，这些岛屿是“伊朗纯净土地不可分割的一部分”，德黑兰将毫不犹豫地支持其领土完整。他在推文中没有点名中国。阿卜杜拉希扬称：“我们对其他各方必须尊重伊朗的领土完整没有疑虑。”

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