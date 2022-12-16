法国和沙特能源大企业结盟

RFI原材 / 石油化工

法国道达尔能源集团（TotalEnergies）和沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）宣布将投资百多亿美元，修建一座石化基地。未来，还将有第三方带数十亿美元的额外资金参与。

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据本台法广RFI法文网2022年12月16日星期五报道，110亿美元，这是法国道达尔能源集团（TotalEnergies）和沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）宣布的石化项目投资金额。这个庞大项目的建造地点是在沙特阿拉伯。

- 法国和沙特石化项目还将有第三方加入 -

本台法广RFI在海湾地区的法语通信员Nicolas Keraudren发回消息说，法国和沙特的这两家石油大公司于12月15日确认了这一联盟，建造一座工业基地。地点位于沙特阿拉伯的东部。工地预计将于2023年第一季度时才开工。商业性活动则预计在2027年开始。

RFI Image Archive / TotalEnergies et Aramco finalisent leur projet de complexe pétrochimique en Arabie saoudite. (illustration). AP - Michel Spingler / RFI Image Archive

未来这个大型工业基地还将提供其它石化工厂，由第三方建造、拥有和经营。这是沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）在其声明中所述。预计还将带来数十亿美元的额外投资。

- 沙特阿拉伯国家石油公司致力于多样化 -

本台法RFI法文网指出，伴随着这一项目，沙特继续其多样化的目标。

RFI Image Archive / Arabie saoudite : “Saudi Aramco” poursuit donc ses objectifs de diversification. (illustration) AP - Amr Nabil / RFI Image Archive

沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）的总裁Amin Nasser上周宣布，有意在2030年之前实现把其三分之一的当前石油产量用于化工产品。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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