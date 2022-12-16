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法国和沙特能源大企业结盟

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RFI Image Archive / Onze milliards de dollars, c’est le montant de l’investissement annoncé par les géants pétroliers français TotalEnergies et saoudien Saudi Aramco pour la construction d’un site pétrochimique en Arabie saoudite. (illustration)
RFI Image Archive / Onze milliards de dollars, c’est le montant de l’investissement annoncé par les géants pétroliers français TotalEnergies et saoudien Saudi Aramco pour la construction d’un site pétrochimique en Arabie saoudite. (illustration) © AP - Amr Nabil / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
5 分钟

法国道达尔能源集团（TotalEnergies）和沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）宣布将投资百多亿美元，修建一座石化基地。未来，还将有第三方带数十亿美元的额外资金参与。

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据本台法广RFI法文网2022年12月16日星期五报道，110亿美元，这是法国道达尔能源集团（TotalEnergies）和沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）宣布的石化项目投资金额。这个庞大项目的建造地点是在沙特阿拉伯。

- 法国和沙特石化项目还将有第三方加入 -

本台法广RFI在海湾地区的法语通信员Nicolas Keraudren发回消息说，法国和沙特的这两家石油大公司于12月15日确认了这一联盟，建造一座工业基地。地点位于沙特阿拉伯的东部。工地预计将于2023年第一季度时才开工。商业性活动则预计在2027年开始。

https://www.rfi.fr/fr/tag/p%C3%A9trole/
RFI Image Archive / TotalEnergies et Aramco finalisent leur projet de complexe pétrochimique en Arabie saoudite. (illustration). AP - Michel Spingler / RFI Image Archive

未来这个大型工业基地还将提供其它石化工厂，由第三方建造、拥有和经营。这是沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）在其声明中所述。预计还将带来数十亿美元的额外投资。

- 沙特阿拉伯国家石油公司致力于多样化 -

本台法RFI法文网指出，伴随着这一项目，沙特继续其多样化的目标。

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RFI Image Archive / Arabie saoudite : “Saudi Aramco” poursuit donc ses objectifs de diversification. (illustration) AP - Amr Nabil / RFI Image Archive

沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）的总裁Amin Nasser上周宣布，有意在2030年之前实现把其三分之一的当前石油产量用于化工产品。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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