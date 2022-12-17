伊朗著名女演员阿里多斯蒂声援妇女抗议后被捕

伊朗/社会/中东

伊朗当局12月17日逮捕了该国著名女演员阿里多斯蒂（Taraneh Alidoosti），她此前曾发布了一张自己没有戴头巾的照片，举着标有“女性、生命、自由”的标语，以表示对由库尔德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死引发的示威活动的声援。据与伊朗伊斯兰革命卫队相关的塔斯尼姆通讯社报导称，现年38岁的阿里多斯蒂因“发布虚假和扭曲的内容并煽动混乱”而被拘留。

广告 继续浏览后续

阿里多斯蒂是伊朗最知名的女演员之一，因出演伊朗和法国合拍电影《推销员》在2016年获得奥斯卡最佳外语片奖而在海外闻名。

据法新社报导，阿里多斯蒂最近一次在社交媒体上传帖子是在12月8日，同一天，23岁的歌手谢卡里(Mohsen Shekari)成为因抗议活动而被当局处决的第一人。阿里多斯蒂在她的Instagram账户中分享的一张照片上写道：“你的沉默意味着对压迫和压迫者的支持”。她在帖子的说明文字中写道：“每一个看着这场流血事件而不采取行动的国际组织，都是人类的耻辱。”

阿里多斯蒂从十几岁起就在伊朗电影界崭露头角。最近，她主演的电影《莱拉的兄弟》在今年的戛纳电影节上放映。9月16日，22岁的库尔德族女子阿米尼因涉嫌违法头巾法在伊朗道德警察拘留期间死亡，她的死引发伊朗全国范围内的抗议浪潮。

在阿米尼死亡的当天，阿里多斯蒂在Instagram上发布了一张照片，并配文说：“诅咒这种囚禁”。照片的说明文字是“不要忘记伊朗妇女所经历的一切”，并请求人们“说出她的名字，传播这个消息”。

11月9日，阿里多斯蒂发布了一张自己没有戴头巾的照片，举着标有“女性、生命、自由”的标语，这是抗议活动的主要口号。她此前曾表示将留在伊朗境内，并暂停了她的职业生涯，以支持在当局安全部队镇压示威者中遇难者的家属。

紧随23岁的谢卡里被处决之后，伊朗当局在周一公开绞死了23岁的抗议者拉纳瓦德（Majidreza Rahnavard）。据悉，伊朗司法部门周二表示，自抗议活动爆发以来，已有数千人被拘留，400人因参与骚乱而被判处最高10年的监禁。

伊朗伊斯兰革命卫队空天部队司令阿米尔•阿里•哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）11月29日称，该国最近的“骚乱”中至少有300人死亡。总部设在挪威的伊朗人权组织（Iran Human Rights）指出，至少有469名抗议者被杀。

本周三，由54个成员组成的联合国经济及社会理事会以29票赞成、8票反对、16票弃权的表决结果通过了一份由美国提出的决议草案，决定撤销伊朗在联合国妇女地位委员会的成员资格。当天的决议对伊朗政府“自2022年 9月以来采取的不断破坏和日益压制妇女和女童人权、包括表达和意见自由权的行动” 表示严重关切。

决议同样严重关切伊朗政府“往往过度使用武力以执行公然违反妇女和女童人权及妇女地位委员会任务规定的政策，并使用致命武力，导致和平抗议者、包括妇女和女童死亡”。 决议决定“撤销伊朗伊斯兰共和国在妇女地位委员会2022-2026年任期剩余任期内的成员资格，立即生效”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅