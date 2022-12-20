第二届巴格达会议安曼峰会寻求化解地区危机

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2022年12月20日，在约旦安曼举行的第二届巴格达合作与伙伴关系会议上，伊朗外交部长阿卜杜拉希杨（左）、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（中）和法国总统马克龙同行

约旦于周二12月20号主办第二届巴格达合作与伙伴关系会议，法国总统马克龙和包括伊朗和沙特阿拉伯在内的中东主要国家的代表将齐聚首都安曼，目的是要试图化解震撼该地区的危机。

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法新社报道，在法国总统马克龙和伊拉克的倡议下，2021年8月在伊拉克首都举行了第一届会议之后，第二届巴格达会议今年在死海之滨阿曼举行。

据法国总统府称："这种会议的目的是将伊拉克的邻国和伙伴带到谈判桌前，试图通过促进对话来取得进展。”爱丽舍宫指出， 这次会议的目的是 "为伊拉克的稳定、安全和繁荣提供支持，并处理整个地区的问题，因为伊拉克是一个举足轻重的国家"。

法新社分析认为， 在一个仍然不稳定的地区，这是一个艰难的挑战。在地区的几个国家正经历危机，伊朗正在血腥镇压反政府抗议浪潮，伊拉克刚刚摆脱长达一年的政治危机，叙利亚仍然是权力斗争的战场，黎巴嫩依然没有总统......

总部位于迪拜的近东和海湾军事分析研究所（Inegma）所长里亚德-卡瓦吉（Riad Kahwaji）告诉法新社："这次峰会有很大的野心，但没有人期望有奇迹发生。”

他解释说，法国的角色至关重要， 代表西方与伊朗保持对话，尤其是目前关于（伊朗）核问题的维也纳谈判目前正处于困境之际。

伊朗：完成核谈判的好机会

负责协调会谈的欧盟首席外交官博雷利将在约旦，伊朗外交部长阿卜杜拉希杨也将在出席会议，他认为这次峰会将是伊朗 "完成 "核谈判的 "一个好机会"。 法新社预计沙特和卡塔尔外长也将与会。

德黑兰方面指责几个外国，包括自2016年以来与之断绝外交关系的区域对手沙特阿拉伯，鼓励伊朗发生前所未有的抗议运动，这场运动由年轻库尔德妇女艾米尼在拘留期间死亡而引发。

对伊拉克的考验

这次会议将是对伊拉克总理苏达尼的考验，他在一年多的政治僵局后刚刚于10月被任命，被认为比其前任更接近伊朗。

欧洲对外关系委员会（ECFR）的访问学者哈姆泽-哈达德（Hamzeh Hadad）告诉法新社："伊拉克人和非伊拉克人都希望看到会议产生一个比2021年更严肃的方案"。

预计这次峰会还将讨论全球变暖和粮食安全等共同问题，以及区域能源合作。

据巴黎方面称，马克龙周一登上停泊在埃及沿海的法国戴高乐号航空母舰，与法国军队举行圣诞晚会，他还将与 "反恐盟友 "约旦国王阿卜杜拉二世举行会谈。

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