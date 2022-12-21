拜登称伊朗核协议“已死” 伊朗获奥斯卡奖导演声援被捕女演员

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根据星期一晚些时候在社交媒体上出现的一段新视频，美国总统拜登（Joe Biden）11月4日在参加选举集会的间隙与民众互动时曾表示，2015年达成的“伊朗核协议”已经“死亡”，但强调美国不会正式对此进行宣布。此外，获得2017年奥斯卡最佳外语片奖的伊朗著名导演法哈蒂（Asghar Farhadi）周二通过社交媒体，敦促当局释放被捕的女演员阿里多斯蒂（Taraneh Alidoosti）。后者曾在法哈蒂获奥斯卡奖的电影《推销员》中担任女主角。

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美国伊朗问题特使马利(Robert Malley)在10月底曾表示，考虑到德黑兰当局对该国妇女运动中抗议者的血腥镇压，以及伊朗对俄罗斯入侵乌克兰的支持和伊朗对其核计划的立场，拜登政府不打算在这个时候“浪费时间”来试图恢复“伊朗核协议”（JCPOA）。

据美国短新闻网站Axios报导，拜登被指于11月4日在加州的一场竞选活动中与民众互动时，一名妇女向他提问说，“拜登总统，您要宣布‘伊朗核协议’已死吗？您能宣布吗？” 拜登回答说，“出于很多原因”，不会宣布该协议已死。拜登补充说：“它已经死了，但我们不会宣布它。这是个很长的故事。”

这位提问的妇女回答说，毛拉政权并不代表伊朗人民。“我知道他们不代表你们。但他们会有核武器，”拜登说。就视频中内容，美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比（John Kirby）周二在答记者问时表示，“总统的评论与我们对‘伊朗核协议’的说法完全一致，这不是我们现在的优先事项”。

柯比说：“我们预计不会在近期内达成协议”。“据我所知，没有人质疑（该视频）的真实性，”他补充说。“我不认为我们会调查它（的真实性）”。值得一提的是，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周二在约旦首都安曼与伊朗外长阿卜杜拉希扬举行了会谈。

博雷利通过推特表示，他在会上强调伊朗当局需要立即停止对俄罗斯的军事支持和对国内的镇压，并指“同意我们必须保持沟通并在维也纳谈判的基础上恢复‘伊朗核协议’。” 阿卜杜拉希扬介绍称，他们二人在时长2个小时的会议中审查了《维也纳协定》的所有方面。“在一次建设性的会晤中”，阿卜杜拉希扬强调了结束谈判的决心，并讨论了乌克兰和能源危机问题。

值得一提的是，伊朗著名导演法哈蒂（Asghar Farhadi）周二通过Instagram发文，敦促当局释放被捕的女演员阿里多斯蒂（Taraneh Alidoosti）。后者曾在法哈蒂获奥斯卡奖的电影《推销员》中担任女主角。她此前曾多次声援争取权力的伊朗妇女和谴责库尔德女子阿米尼(Mahsa Amini)在道德警察拘押期间死亡事件。

法哈蒂通过Instagram表示，“她（阿里多斯蒂）因为对同胞的正当支持和对正在进行的不公正判决的反对而入狱，如果表示这种支持是一种犯罪，那么这片土地上的数千万人都是罪犯。”

联合国上个月说，自9月抗议活动爆发后，伊朗全国至少有14000人被逮捕。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在周二的记者会上谴责德黑兰当局逮捕阿里多斯蒂，是“该政权散布恐惧和镇压这些和平抗议活动的努力的一部分”。

普莱斯表示，“我们呼吁伊朗当局停止任意拘留，停止剥夺伊朗人民的基本自由，包括言论自由与和平集会自由。我们将关注该政权如何对待阿里杜斯蒂女士和所有被任意拘留的人。”

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