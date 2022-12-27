马斯克：近百星链在伊朗活跃 伊朗前国脚妻女赴迪拜途中被阻离境

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美国太空探索技术公司（SpaceX）首席执行官（CEO）马斯克12月26日表示，有近100个“星链”卫星互联网服务已经在伊朗活跃。在今年9月伊朗爆发由库尔德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死引发的全国抗议活动，德黑兰当局进一步限制民众使用互联网后，马斯克曾于当月承诺将在该国激活“星链”互联网服务。

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马斯克在周一的一条推文中写道：“接近100个星链在伊朗活跃”。“星链”卫星互联网服务可以帮助伊朗人在全国各地的抗议活动中规避政府对访问互联网和使用某些社交媒体平台的限制。据法新社报导，“星链”有2000多颗小型卫星在近地轨道运行，为地面的用户提供互联网接入。陆上的“星链”终端与路由器连接起来，形成小型的WIFI热点。

今年早些时候，马斯克在俄罗斯入侵后的几天里向乌克兰发送了大量“星链”终端，乌克兰目前有大约2万个该终端遍布全国。马斯克透露的这一消息是对一名推特用户上传的伊朗街头的视频作出的回应，视频中有的妇女戴着头巾，有的则没戴头巾。

22岁的阿米尼先前就是因为被指涉嫌违反头巾法，后在伊朗道德警察的拘押期间死亡，并引发了该国的抗议浪潮。视频的上传者写道：“妇女有更多的自由来选择是否遮盖她们的头发”。

根据联合国的数据，自抗议活动爆发以来，伊朗当局逮捕了约1.4万人。根据总部设在挪威的伊朗人权组织的数据，至少有507名抗议者被杀害，1.85万人被捕。伊朗官员在11月底表示，自“骚乱”爆发以来，已导致300多人丧生，其中包括安全官员。

此外，前亚洲足球先生、伊朗足球名宿阿里·代伊（Ali Daei）的妻子和女儿周一乘坐飞机从德黑兰飞往迪拜时，她们所乘坐的客机未经宣告在伊朗境内降落，并被勒令下飞机，未能离开该国。

阿里·代伊公开对抗议活动表示支持。官媒伊通社报导称，“在他们与反对伊斯兰革命的团体和暴乱者有联系并呼吁罢工”之后，代伊的妻子曾承诺在离开该国之前将告知有关部门。报导称，“航班在基什机场降落，阿里·代伊的妻子和女儿下了飞机”。

阿里·代伊曾在社交媒体上敦促该国政府，“解决伊朗人民的问题，而不是使用镇压、暴力和逮捕”。他后来说，他被当局没收的护照已经归还。

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