中东外交：布林肯马不停蹄

美国/中东

美国国务卿布林肯周日在中东展开马拉松式的外交活动，他先在开罗会晤了埃及总统塞西。之后将前往耶路撒冷和拉姆安拉，试图在缓解巴勒斯坦人和以色列人之间暴力事件激增的紧张局势。随着以巴暴力冲突的升级，这次计划已久的访问也出现了不同的变化，国外要求克制的呼声也成倍增加。

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法新社指出：埃及总统塞西是以巴冲突对话的关键人物，刚刚结束亚洲之行的他在开罗会见了布林肯，双方讨论的主要议题是暴力冲突。

在反以色列袭击事件发生后，以色列历来最为极右的内塔尼亚胡政府宣布采取严厉措施，惩罚肇事者的亲属。以色列武装部队封锁了，一名上星期五在东耶路撒冷，杀害三名以色列人和一名乌克兰妇女的巴勒斯坦人的家，准备将其捣毁。

在这次突袭行动发生的前一天，以色列对被占领的约旦河西岸（自1967年以来被以色列占领的巴勒斯坦领土）进行了多年来最致命的袭击，在北部的杰宁杀死了10名巴勒斯坦人，巴勒斯坦人随后从加沙向以色列发射了火箭，以方则进行了报复性空袭。

上周六，一名巴勒斯坦人在东耶路撒冷打伤了以色列的一对父子，周日，以色列警卫在约旦河西岸杀死了一名巴勒斯坦人。据巴勒斯坦当局称，周一，以色列军队在约旦河西岸的希伯伦杀害了一名巴勒斯坦人。

暴力事件的频发引起人们对新一轮暴力升级的担忧，预计布林肯将在周一，将向内塔尼亚胡和巴勒斯坦总统阿巴斯重申美国关于克制的呼吁。

与内塔尼亚胡重新接触

布林肯告诉沙特电视台记者，他 "想与以色列政府和巴勒斯坦权力机构的领导层交谈"。 他说："希望能够听到每天受到冲突影响的人说些什么。"

在与塞西会晤后，布林肯还在开罗会见了埃及外长舒克里，有关两人讨论的内容没有即时消息传出。

埃及的外交部，特别是它下属的情报部门，经常被要求干预巴勒斯坦问题。

埃及是1979年与以色列签署和平协议的第一个阿拉伯国家，与被以色列封锁超过15年加沙地带为邻，埃及同时与以色列的政府首脑和巴勒斯坦各党派领导人保持良好关系。

如果说美国和埃及在外交上是重量级角色，且开罗是美国军援的主要受益者之一，但事实上，专家认为，美国国务卿的外交回旋余地似乎也有限。

华盛顿谴责在东耶路撒冷发生的 "骇人听闻 "的袭击事件，根据美国国务院的说法，布林肯将敦促内塔尼亚胡和阿巴斯 "采取紧急措施，实现暴力紧张逐步缓解"。但在私下里，美国官员并不掩饰他们对以巴冲突的升级和陷入僵局的失望。

虽然预期在缓和紧张方面不会有什么进展，但华盛顿主要还是试图与内塔尼亚胡重新接触。主要官员最近频繁前往耶路撒冷，一些专家也在谈及内塔尼亚胡可能在2月访问白宫的问题。

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