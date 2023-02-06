官媒称哈梅内伊同意赦免或减刑“数万名”囚犯 伊朗前总统呼吁政治改革

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据伊朗官方的伊通社周日报导，伊朗最高领袖哈梅内伊同意赦免或减刑“数以万计的”罪犯的刑期，其中包括最近在伊朗发生的“暴乱”中被捕的抗议者。另据法新社报导，随着伊朗伊斯兰革命成功44周年纪念日的临近，前总统哈塔米（Mohammad Khatami）和前总理穆萨维（Mir Hossein Mousavi）都通过声明呼吁当局进行政治改革。

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伊通社当天报导称，“在伊斯兰革命光荣胜利纪念日（2月11日）之际，伊朗司法总监格拉姆-侯赛因·穆塞尼-艾杰耶（Gholamhossein Mohseni-Eje'i）在给阿亚图拉-哈梅内伊的信中提议对数以万计的罪犯进行大赦或减刑，这得到了最高领袖的同意”。

该官媒报导称，哈梅内伊已同意对“数以万计的”罪犯进行大赦并减轻惩罚，其中包括最近伊朗“暴乱”的被拘留者。去年9月，伊朗库尔德族女子阿米尼（Mahsa Amini）被道德警察拘留期间突然死亡，这起事件在全国引发大规模的抗议活动，来自各行各业的伊朗人都参与其中，为1979年伊斯兰革命以来伊朗人民向执政者发起的最大胆挑战之一。

伊通社称，“最近暴乱的罪犯如果没有为外国人的利益从事间谍活动，没有与外国情报部门的特工直接接触，没有故意杀人或伤害，没有破坏或烧毁政府、军事和公共设施，或没有私人原告，将被赦免或减轻处罚。” 从官方公告中尚不清楚具体将有多少或哪些囚犯将被赦免，谁的刑期将被减轻。

虽然数以千计的伊朗青年和青少年抗议者在街头示威中被捕，但数百名政治活动家、记者和作家或艺术家也被拘留。哈梅内伊在抗议活动爆发初期就发出了信号，政府官员应将抗议活动称为外国阴谋。从那时起，抗议活动被称为“暴乱”，“敌人”被指责为煽动民众起义，所谓“敌人”指的是美国及其盟友。伊朗的监狱和拘留设施已经面临过度拥挤的状况。

总部位于挪威的伊朗人权组织报告说，在由阿米尼之死引发的抗议期间有超过19600人被逮捕。该组织说，由于当局暴力镇压示威活动，至少有527人被杀。几个月来，伊朗政府一直没有提供死亡人数。在国际上受到批评的审判之后，伊朗已经处决了至少四名在抗议活动中被拘留的人。

德黑兰当局正面临着严重的政治僵局，该政权还面临着严重的国际孤立，特别是被西方的制裁孤立，部分原因是其安全部队暴力和致命的镇压行动，还因为其向俄罗斯提供自杀式无人机的举动，这些无人机正被用于对付乌克兰。

据法新社报导，伊朗主要反对派人物之一，曾在1981年至1989年担任总理的穆萨维周六呼吁对他所说的面临合法性危机的政治制度进行“根本性转变”。而周日，改革派运动的领导人、伊朗第五任总统哈塔米在一份声明中说：“当今显而易见的是普遍的不满”。

哈塔米表示，他希望使用“非暴力的民间方法”能够“迫使执政体系改变做法并接受改革”。穆萨维在当地媒体转载的一份声明中说，“伊朗和伊朗人需要并准备好进行根本性的转变，其轮廓是由纯粹的‘女性、生命、自由’运动绘制的”。他指的是示威活动中民众喊出的主要口号。

现年80岁的穆萨维说，抗议运动是在“相互依存的危机”背景下开始的，并提议举行一次 “自由和健康的公民投票，讨论是否需要修改或起草新宪法”。他指出，伊朗目前的制度架构是“不可持续的”。

穆萨维在其发表的声明中说：“人民有权进行根本性的修改，以克服危机，为自由、正义、民主和发展铺平道路”，“拒绝为实现宪法规定的公民权利采取最小的步骤……使社会对改革望而却步。”

79岁的哈塔米也发表了类似的言论，他警告说：“没有迹象表明统治系统有改革和避免过去和现在的错误的愿望”。哈塔米在被迫沉默之前于1997年至2005年担任总统，他说他对伊朗人民“对改革主义以及执政体系感到失望”感到遗憾。

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