伊朗内政部长承认已知53所学校发生女学生中毒事件

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近年，一系列有毒气体导致伊朗女子学校学生生病事件危机在周日升级，伊朗政府承认全国有50多所学校在类似事件中受到冲击。由于德黑兰已面临数月的动荡，这些中毒事件地发生在学生的家长中进一步引发恐惧。

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据美联社报导，这些中毒事件引起了人们的担忧，因为女学生显然可能仅仅因为上学而被毒死。自1979年伊斯兰革命以来的40多年里，伊朗女孩的受教育权力从未受到过挑战。德黑兰方面也一直在呼吁邻国的塔利班当局让阿富汗女孩和妇女重返校园。

据伊朗通讯社报导，伊朗内政部长瓦希迪（Ahmad Vahidi）周六发表声明称，“在相关机构的实地调查中，发现了可疑的样本，这些样本正在实验室进行评估，以确定学生并发症的原因。结果将由卫生部尽快公布。”

瓦希迪表示，自伊朗总统赛义德·易卜拉欣·莱希日前下令调查女学生中毒事件后，卫生部和教育部以及情报、安全和司法机构的专家和官员在最近几天进行了紧张的会谈。他指出，根据这些会谈后发布的报告，第一起中毒事件发生在三个多月前位于该国西北部的库姆市的一所学校。

瓦希迪介绍说，在此之后，另外52所学校也宣布发生了类似的事件，大多数受影响的学生被当作门诊病人来治疗。他补充说，除了两名有潜在病情的学生外，有28名学生住院不到两天。

瓦希迪呼吁伊朗公众保持冷静，同时还指责“敌人的媒体恐怖主义”在所谓的中毒事件中煽动了更多的恐慌情绪。他向伊朗人民保证，学生的健康是官员们的主要优先事项，将在这方面不遗余力。

此前，伊朗卫生部长表示，这些女学生遭受了“轻度中毒”攻击，一些政治家认为这些女孩可能是反对女性受教育的强硬派伊斯兰组织的目标。美联社报导指，沮丧的父母和在急诊室里怀抱着输液的女学生的视频充斥着社交媒体。

鉴于自去年9月，因22岁的库尔德族女子阿米尼(Mahsa Amini)被伊朗道德警察拘留致死事件而引发的大规模全国性抗议活动以来，已有近100名记者被当局拘留，因此外界对这场危机的理解仍然具有挑战性。

据伊朗人权活动家称，安全部队对这些抗议活动的镇压已导致至少530人死亡，另有19700人被拘留。伊朗社会过去曾发生过袭击妇女的事件，最近一次是2014年在中部城市伊斯法罕附近发生的一波酸液袭击事件，当时人们认为这是强硬派针对妇女的穿着打扮所为。

就女学生中毒事件，伊朗官方媒体的猜测集中在流亡团体或外国势力可能是毒气事件的幕后黑手。这在最近的抗议活动中也被反复指称，但没有证据。最近几天，德国外交部长、一名白宫官员和其他人士纷纷呼吁德黑兰当局采取更多措施保护女学生，伊朗外交部将这种关切视为“鳄鱼的眼泪”。

在伊朗，人们怀疑可能是强硬派实施了疑似投毒。德黑兰《Ettelaat报》记者，伊斯兰议会前改革派议员卡迪瓦（Jamileh Kadivar）说，一份由“监护人的奉献者”组织（Fidayeen Velayat）撰写的假定公报认为，女孩教育“应该被禁止”，并扬言若不停止女孩教育，“就要在伊朗各地散播毒害女孩的行为”。此前也有伊朗官员猜测，投毒者意图迫使当局关闭女子学校，终止对女孩的教育。

伊朗官员没有承认有任何名为“监护人的奉献者”的组织。然而，卡迪瓦在相关印刷品中提到了这一威胁，因为她在伊朗政治中仍有影响力，并与伊朗的神权统治阶层有联系。《Ettelaat报》的负责人也是由伊朗最高领袖哈梅内伊任命的。

卡迪瓦周六写道，另一种可能性是“集体歇斯底里”。在过去的几十年里，以前也有过这样的案例，最近一次是在2009年至2012年的阿富汗。然后，世界卫生组织称，所谓的“集体歇斯底里”影响了阿富汗各地学校的数百名女孩。

世卫组织当时写道：“关于在症状出现之前出现恶臭气味的报告，使大规模中毒的理论得到了认可”，“然而，对这些疾病爆发的原因进行的调查迄今没有得出这样的证据”。伊朗没有承认要求世卫组织为其调查提供援助。世卫组织没有立即回应美联社周日的置评请求。

与此同时，卡迪瓦也指出，过去伊朗政府中的强硬派在1990年代对活动家和其他人进行了所谓的“连锁谋杀”。她还提到了2002年在克尔曼市发生的伊斯兰义务兵杀人事件，一名受害者被石头砸死，其他人被捆绑起来扔进游泳池，在那里淹死。

卡迪瓦描述说，这些义务兵是巴斯基的成员，巴斯基是伊朗已故最高领袖霍梅尼创立的志愿准军事部队。她写道：“所有这些人的共同点是他们的极端思想、智力停滞和僵化的宗教观点，使他们能够实施这样的暴力行为。”

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