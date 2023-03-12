沙伊复交或也能撬动黎巴嫩僵局？

黎巴嫩/伊朗/沙特

在贝鲁特，沙特阿拉伯和伊朗在断交六年后宣布在两个月内将恢复外交关系，伊朗的盟友黎巴嫩对此表示欢迎，但沙特的朋友则不予理会。据本台称，但所有人都知道，沙伊两国关系改善将不可避免地对黎巴嫩产生影响。

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沙特和伊朗改善外交关系能促进黎巴嫩的进步。据本台驻贝鲁特的记者保罗-哈利法报道称，黎巴嫩真主党领导人是最早对德黑兰和利雅得之间宣布下一次互换大使作出反应的人之一。真主党领袖哈桑-纳斯鲁拉说，"恢复伊朗和沙特阿拉伯之间关系，是一个非常受欢迎的步骤，并将发挥有利于该地区人民的作用"。

据他说，"这一重要的发展可以为整个地区以及黎巴嫩开辟视野"。然而，这位真主党领导人也保证，“伊朗会不干涉盟友的事务，也不对黎巴嫩的决定指手画脚。 ”

黎巴嫩议会议长纳比-贝里是该国最重要的什叶派政治人物，他认为沙伊复交是一项 "历史性协议"，并恳求各方应 "加强该地区人民的共同利益"。

由米歇尔-奥恩创立的自由爱国运动领导人、议员格布兰-巴希尔在推特上说，伊朗和沙特的协议将导致 "一波涵盖黎巴嫩的稳定"。然而，他警告说，黎巴嫩国家问题的解决方案不会来自国外。黎巴嫩人希望，利雅得和德黑兰之间的正常化将首先允许黎巴嫩选举共和国的新总统。

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