以色列遭火箭弹雨轰 迅即报复

以色列/巴勒斯坦/黎巴嫩/火箭弹

以色列军队今天周五宣布对加沙地带和黎巴嫩境内进行打击，以报复前一天有三十多枚火箭弹从那里射向以色列。以色列指责巴勒斯坦激进组织对以色列展开罕见火箭弹密集攻击。

广告 继续浏览后续

因北部边境遭袭，以色列报复性地打击了加沙和黎巴嫩。

据本台报道称，以色列面临来自两条战线上的袭击。在北部，是黎巴嫩。在南部，是加沙。以色列遭双重攻势显示唯一一个目标：就是炫耀能够对以色列打击的力度。本台驻耶路撒冷的记者萨米-布赫里法解释说，"以色列总理内塔尼亚胡在安全内阁会议上说：我们的敌人将付出高昂的代价。

在黎巴嫩和加沙，以色列报复的目标是：巴勒斯坦武装团体。据以色列官方称，"但他们并不是独狼行动。"以色列军队发言人理查德-赫克特说，"从黎巴嫩开炮的组织是巴勒斯坦人的......。可能是哈马斯；或伊斯兰圣战组织......。我们怀疑黎巴嫩真主党也知道这件事，黎巴嫩将有一定的责任要解释。我们还正在检查伊朗是否也参与其此波袭击....."。

本台在巴勒斯坦领土的记者爱丽丝-弗鲁萨德（Alice Froussard）报道说，巴勒斯坦加沙的夜晚很艰难。午夜前不久，袭击开始，天空变成了橙色，加沙人听到了爆炸声。一些人已经准备好了防水袋，里面装着身份证件、财物，准备好紧急逃命......

根据以色列军队的说法，自2007年以来执政的哈马斯的隧道、武器制造或训练场所成为打击目标，当时是以回应 从加沙地带向以色列领土发射的火箭袭击。以色列军队的一份声明说，作战飞机今次击中了拜特哈嫩地区的 "一条隧道"，以及汗尤尼斯地区的另一条隧道。以方声明还说，属于哈马斯的两个武器制造中心也被击中，并称这次行动是对哈马斯最近几天侵犯以色列安全的回应。以色列称，"我们只是自卫，这一直是对以色列持续侵略的回应。"

哈马斯干部、前卫生部长巴塞姆-纳伊姆反驳，他说，加沙居民被打得无处可去，在加沙现在没有任何庇护，无法有安全保证。"巴勒斯坦伊斯兰圣战组织警告说：以色列的每一次打击都会得到报应，每一次对阿克萨或穆斯林信徒的攻击都会得到报复打击。

对于加沙的居民来说，这是一种似曾相识的感觉。这些打击让人想起了上一次战争，去年8月的闪电战，但尤其是2021年5月的那次危机。巴勒斯坦人抱怨，"在加沙，每个斋月都是一样的炮火连天。"一位来自被封锁的沿海飞地的诗人在社交网络上还写道，"他们从未让加沙人和平地度过这段时间，他们从未让耶路撒冷和平地度过一个斋月，"他继续说。今天上午，在斋月的第三个星期五，在朝觐前不久，以色列军队再次用暴力阻止信徒们进入滨海大道。

据本报驻贝鲁特记者保罗-卡利夫报道，在以色列袭击发生近五个小时后，黎巴嫩南部目前基本平静。袭击的目标是在提尔地区，向加利利地区发射的火箭弹就是从那里发出的。以色列飞机袭击了四个不同的非住宅区，其中两个靠近巴勒斯坦的Rashidiyeh营地，离沿海城市提尔不远，那里是联黎部队维和人员的行动区域。地对空导弹还击中了Qleilee镇的平原，几小时前黎巴嫩军队在那里发现了火箭发射台和未使用的炸弹。以色列飞机还投下的炸弹，爆炸声传遍了周围几公里的范围。

黎明前，以色列军队在一份声明中宣布，正在 "对黎巴嫩进行打击"，并称以色列将 "不允许哈马斯恐怖组织从黎巴嫩展开行动。以色列要求黎巴嫩对从该国领土上向以色列发射的任何火力负责"。

到星期四下午，从黎巴嫩向以色列发射了大约30多枚火箭弹，这是自2006年战争以来休战以来以色列-黎巴嫩战线上前所未有的军事升级。在逾越节当天，这些火箭弹至少造成以色列两人轻伤和物质损失。

在这样一个动荡的局势中，总有出错的风险，但联黎部队保证，黎巴嫩和以色列 "不希望发生战争"。联合国部队呼吁边界两边的 "所有各方停止一切行动"。黎巴嫩不希望发生全面战争的另一个迹象是真主党在这一轮火箭弹袭击事件后保持沉默。黎巴嫩总理说得更清楚。纳吉布-米卡提保证，黎巴嫩 "拒绝从黎巴嫩领土上进行任何军事打击升级"。

黎巴嫩官方在一份声明中说，"黎巴嫩谴责从该国南部发射火箭弹"。并补充说，黎巴嫩军队和联合国临时部队（UNIFIL）"正在加紧调查，以找到火箭弹袭击的肇事者"。

以色列担心是否已经失去了军事威慑力。以色列正在经历一场严重的国内政治危机。街上示威的人都很愤怒。由于国内政治原因，针对政府的抗议活动已经持续了数周。以色列似乎被分裂了，被削弱了。但据内塔尼亚胡说："你这样想就错误了。面对火箭弹袭击威胁，以色列人民将团结一致，准备保卫自己"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅