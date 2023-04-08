以色列遭数起攻击 加剧局势紧张

以色列/中东

两名以色列姐妹7日在被占领的约旦河西岸发生的枪击事件中丧生数小时后，一名意大利游客在特拉维夫的一辆汽车案中丧生，并有五人受伤。以色列调查指控当地阿拉伯人涉嫌犯案。以色列今天加强戒备，连同连日巴以新冲突，局势骤显紧张。

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据路透社报道，以色列在对加沙和黎巴嫩进行了一夜的跨境报复打击之后，这些新的针对民众袭击加剧了以巴紧张局势。

紧张局势原本有可能在一夜之间升级为更广泛的冲突，因为以色列通过打击与加沙和黎巴嫩南部的伊斯兰组织哈马斯有关的目标来回应一连串的火箭弹袭击，但军事冲突在周五显示降温。然而，这两起袭击事件突显出，在连续数夜的麻烦事已引起全世界的恐慌并呼吁保持冷静之后，局势仍然动荡不安。

在最近的一次袭击中，一辆汽车在特拉维夫长廊上一条受欢迎的自行车道和人行道附近的一条街道上冲撞了一群人。警方称，司机在试图拔枪时被就近的一名警察开枪打死。

一名以色列安全部门消息人士确认，袭击者是来自以色列Kafr Qassem 镇的阿拉伯公民。

路透社在事件发生后不久拍摄的视频显示，一辆白色汽车翻倒在公园的草地上。警方封锁了肇事区域。

以色列救护车服务部门表示，遇难者都是外国游客。意大利外交部长安东尼奥·塔亚尼证实，一名意大利人遇难，伤者中可能还有其他意大利人。

周五早些时候，在约旦河谷哈姆拉犹太人定居点附近，两名年龄分别为 20 岁和 16 岁、拥有英国国籍的以色列姐妹在她们的汽车里遭到枪击丧生，她们的母亲也被打伤。

以色列总理内塔尼亚胡在与国防部长约阿夫加兰特一起访问袭击现场后说，“我们的敌人正在再次考验我们。”内塔尼亚胡下令动员边防警察预备队和额外的军队来应对袭击浪潮。

美国国务院谴责了这些袭击，称“以任何国籍的无辜平民为目标都是不能被接受的”。

路透社说，目前没有人声称对周五的两起袭击事件负责，但控制被封锁的加沙地带的伊斯兰组织哈马斯对袭击事件表示赞赏，并将其与阿克萨清真寺周围的紧张局势联系起来。周五的祈祷没有发生重大事件，除了一些投掷石块外，警方表示情况一直很平静。

以色列警方本周两次突击搜查这座清真寺，在穆斯林斋月期间，数十万礼拜者一直在这里祈祷。以色列警员殴打与他们对峙的阿拉伯礼拜者的镜头引起了关注，甚至在以色列的盟友中也引发批评，整个阿拉伯世界对此谴责。

耶路撒冷老城的圣殿山是穆斯林和犹太人的圣地，长期以来一直是一个引发危机热点。

巴勒斯坦激进组织的一名官员告诉路透社，如果以色列克制，他们也准备保持冷静。一名卡塔尔官员表示，卡塔尔正在帮助国际社会努力缓和局势。

自今年年初以来，至少有 18 名以色列人和外国人在以色列、耶路撒冷周围和约旦河西岸的袭击中丧生。同期，以色列军队杀害了 80 多名巴勒斯坦人，其中大部分是激进组织的战士，但也有一些是平民。

在加沙夜间遭袭击之后，除了一些出租车和紧急车辆外，当地街道上基本上空无一人。在加沙城的 Tufah 街区，一些房屋和一家儿童医院遭到破坏。

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