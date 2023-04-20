泄露文件指乌方曾计划对叙利亚境内的俄罗斯部队进行秘密攻击

乌克兰/俄罗斯/中东

据《华盛顿邮报》4月20日引述一份泄露的美国绝密情报文件报导，乌克兰的军事情报机构曾制定利用库尔德人武装的隐秘帮助，对叙利亚境内的俄罗斯军队进行秘密攻击的计划。若得到落实，这将引入一个新的战场，距离俄罗斯入侵乌克兰的战争数千公里之外，似乎是为了给俄罗斯及其活跃在叙利亚的瓦格纳雇佣兵集团带来成本和伤亡，并可能迫使莫斯科从乌克兰重新部署资源。

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报导指，去年12月，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）指示停止该计划，但根据截至今年1月23日收集的情报，泄露的文件详细说明了该计划的进展情况，以及如果乌方决定恢复该计划，此类活动会如何进行。这份文件的有些地方有着HCS-P的标记，表明其中的部分信息来自于人工情报来源——详细说明了乌克兰国防部情报总局的官员如何计划可否认的攻击，从而避免牵连到基辅当局。

《华盛顿邮报》从据称由美国空军国民警卫队队员特谢拉（Jack Teixeira）泄露到Discord聊天室的大量情报材料中获得了这份此前未被报道的文件。美国国防部拒绝加以置评。俄罗斯总统普京2015年在叙利亚出兵干预，帮助陷入困境的阿萨德政权在内战期间保留权力，在该国建立了数千名俄罗斯军队的长期驻军。

这一部署，包括俄军先进的战机和防空系统，加强了莫斯科的地区存在，但存在于一个俄罗斯不能完全控制的环境。去年秋天，莫斯科将一些驻军和装备从叙利亚转移到乌克兰战场，这可能导致基辅评估他们的离开造成了脆弱性。

华盛顿智库“世纪国际”的研究员伦德（Aron Lund）分析说，对叙利亚境内俄军的攻击“可能会提高威胁程度，使俄罗斯人需要调用援军”，这可能有助于乌克兰境内的战争努力。乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）少将拒绝发表评论。

该文件称，在去年12月的计划中，乌克兰军事情报官员赞成使用无人驾驶飞行器（UAV）打击叙利亚境内的俄罗斯部队，并从“小规模”开始，或者可能只对瓦格纳集团的部队进行打击。根据该文件，乌克兰官员考虑训练叙利亚民主力量（SDF）的特工，这是叙利亚库尔德人控制的东北部自治的军事力量，以打击俄罗斯的目标，并进行“未指明的‘直接行动’活动以及无人驾驶飞行器的攻击。”

去年秋天乌方官员进行规划的同时，叙利亚民主力量寻求培训、防空系统和保证其作用将被保密以换取对乌克兰行动的支持。文件称，叙利亚民主力量的领导层还禁止对库尔德地区的俄罗斯阵地进行打击。叙利亚民主力量发言人法哈德·沙米（Farhad Shami）向《华盛顿邮报》回应称：“你们所说的有关我们部队的文件是不真实的；我们的部队从来没有成为俄乌战争的一方。”

该文件表明，土耳其知道这一计划，并指出土方官员“试图避免潜在的打击”，并建议乌克兰从库尔德地区，而不是由其他叙利亚反叛组织控制的北部和西北部地区发动攻击。其中一些反叛组织得到土耳其的支持。然而，土耳其反对叙利亚民主力量，并认定其核心军事力量——人民保护部队（YPG）是一个恐怖组织。叙利亚民主力量是美军在叙利亚的主要合作伙伴，他们经常在那里共用基地，执行扼制恐怖组织“伊斯兰国”复活的持续任务。土耳其外交部和美国驻土耳其大使馆没有回复评论请求。

报导指，虽然不清楚安卡拉对基辅的计划了解多少，但据一位曾在该地区工作的美国官员称，如果土耳其认为这可能会引起莫斯科的暴力回应，那么让乌克兰帮助武装他们的敌人可能并不是不可容忍的。“土耳其在该地区的目标是消除叙利亚民主力量的军事能力和领导力，”这位前美国官员说。“如果迎接土耳其的是这样一个计划，诱使乌克兰-叙利亚民主力量联盟引来俄罗斯的愤怒，这符合他们的利益。”

这位前美国官员说，俄方很可能知道叙利亚民主力量部队的位置，在打击他们时不会面临很大困难，因为叙利亚民主力量部队经常在俄军在当地的军事基地附近活动。根据泄露的文件，去年11月，乌克兰军事情报官员找出了其雄心勃勃的计划的潜在后勤限制，包括“库尔德人内部边境控制和建立行动基地的问题”。

到12月29日，这些乌方军官似乎发现泽连斯基已经下令停止了他们的计划。目前还不清楚泽连斯基为何指示乌克兰国防部情报总局停止规划行动，但文件评估说，他这样做可能是出于各种原因：美国的压力、乌克兰有限的无人机供应或对攻击是否能成功的怀疑。该文件称，另一个因素可能是俄罗斯的军事情报行动“相对成功”。

根据泄露的文件库中的其他文件，乌克兰国防部情报总局一直积极地在俄罗斯控制的乌国地区进行破坏、暗杀和破坏稳定的行动。这些地区可能在后勤、语言和其他变量方面具有优势。文件说，如果没有美国和土耳其的支持，基辅不太可能恢复这些计划或“在叙利亚对俄罗斯施加重大代价”。如果乌方真的继续行动，在叙利亚发动的攻击可能“招致俄罗斯的回应，如果对行动的支持被归因于美国，则会针对美国在该地区的利益”。

报导指，该文件详细说明了乌克兰“名义上”的秘密攻击活动可能会是什么样子，并根据其导致俄罗斯升级回应的可能性对这些行动选项进行了排序。它权衡了对首都大马士革和叙利亚海岸附近防御严密的“优先”俄罗斯设施的攻击，这将是最危险的，但对俄方来说代价最大；而对叙利亚中部“与俄罗斯有关的石油基础设施”的打击，虽然防空保护不力，但只会给俄罗斯带来“适度的代价”，特别是对瓦格纳雇佣兵集团。

文件称，开辟叙利亚战场为乌克兰“提供了可否认的选择”，因为它可以攻击先前被叙利亚叛军袭击的俄罗斯阵地，从叛军甚至阿萨德政权控制区发动攻击，并将攻击归咎于“前线、不存在的或活跃的非国家团体”。

在升级图上排名最高的是对“俄罗斯关键设施”的攻击，同时还有一张图表，概述了对叙利亚最主要的港口城市拉塔基亚的巴塞勒·阿萨德国际机场的攻击，该机场与俄罗斯驻叙利亚的主要军事基地——赫梅米姆空军基地共享设施。

该图表还假设了对“石油和天然气基础设施”的攻击概况，包括一张“与瓦格纳集团有关的吉哈尔（Jihar）天然气厂”的照片。在面临俄罗斯升级风险的最低端目标中，该文件列出了对瓦格纳雇佣兵集团阵地的直接攻击。

泄露的评估报告承认，如果俄罗斯“更积极地”管理叙利亚领空或转移防空武器，类似这样的攻击可能会使美国及其盟友在该国东部的行动“复杂化”。文件提到了去年11月27日发生的一起真实但以前未披露的事件，在该事件中，驻扎在叙利亚东部的俄罗斯SA-22防空系统向一架美国MQ-9无人机开火。一位美国官员说，该无人机没有被导弹击中。

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