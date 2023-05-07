阿拉伯联盟今再纳叙利亚入盟

叙利亚/阿盟

阿拉伯联盟成员国外交部长今天在开罗决定恢复叙利亚在阿拉伯联盟的地位。阿盟曾在2011年因叙利亚政权镇压民众起义而将该国开除，叙利亚民众起义遭镇压并演变成了一场血腥战争。

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据本台报道，7日，阿盟成员国外交部长们在开罗的阿拉伯联盟总部参加了关于苏丹和叙利亚战争的两次特别会议。他们投票赞成接纳叙利亚重返该组织。此后，阿拉伯叙利亚共和国政府代表团将可重返阿拉伯联盟。阿盟外交部长在闭门会议上投票赞成叙利亚回归。

阿盟10多年前因对反对叙利亚总统巴沙尔-阿萨德血腥镇压抗议活动，于2011年暂停叙利亚的阿盟成员资格。

今天的该决定指出，叙利亚可以立即恢复资格参加阿拉伯联盟的会议，但决定也同时呼吁解决叙利亚内战造成的危机，包括难民逃往邻国问题和该地区的毒品走私。

据本台驻开罗的记者亚历山大-布奇安蒂说，重新接纳叙利亚并非没有异议。一些国家认为，导致叙利亚被排斥的原因仍然存在。12年前曾支持将叙利亚排除在阿盟外的卡塔尔说，对巴沙尔-阿萨德政权反对者的血腥镇压仍在继续。

由此，批评者认为，阿盟希望叙利亚政权应向反对派开放，推出政治改革的对话进程。但这些要求纯粹是形式上的，因为几乎所有阿拉伯世界的重量级国家都或多或少地正与大马士革政权关系正常化。埃及和沙特阿拉伯的情况尤其如此。

埃及是阿拉伯联盟的总部所在国，也是该组织本届外长会议的主席国，下一届阿拉伯国家元首峰会将于5月19日在埃及举行。

叙利亚阿萨德受益于2月6日毁灭性地震后的全球声援，这次地震在土耳其和叙利亚造成数千人死亡。

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