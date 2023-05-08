叙利亚重入阿盟再引分歧

叙利亚/阿盟

叙利亚总统阿萨德的竞选海报贴挂在霍姆斯市被炮火毁坏的建筑物上。 2021年5月23日 资料照片

2023 年 5 月 7 日在埃及开罗举行的阿拉伯国家联盟总部阿拉伯外交部长会议决定重新恢复叙利亚在阿拉伯联盟中资格。叙利亚各派对阿盟决定解除叙利亚在被孤立十多年后暂停加入叙利亚的决定反应不一，突显出该国因多年流血而产生的深刻裂痕。

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据路透社今天报道称，阿拉伯联盟国家外交部长周日的决定巩固了地区推动与叙利亚总统阿萨德关系正常化的努力，而阿萨德总统政权在镇压反对派后于 2011 年被暂停该机构的资格。

从那以后，叙利亚数十万人死亡，数百万人在国内外流离失所，该国基础设施在多年的轰炸中遭到破坏。

据反对派谈判小组负责人巴德贾穆斯批评说，重新接纳叙利亚加入阿拉伯联盟对叙利亚人来说是一个“冲击”，并将“扼杀政治进程”。联合国和平谈判陷入僵局。反对派多年来得到现在支持与叙利亚关系正常化的国家的支持，包括沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。贾穆斯在推特上写道，阿拉伯联盟的决定“没有征求过”阿萨德的反对者的意见。

叙利亚北部的大片地区仍由土耳其支持的反叛组织控制，近几个月来那里爆发了反对与阿萨德关系正常化的抗议活动。

为叙利亚侵犯权利的受害者开展抗议活动的叙利亚运动表示，周日的阿盟决定“发出了令人不寒而栗的信息”，并是“在阿拉伯之春的自由和民主希望的棺材上钉了最后一颗钉子”。

也有支持阿盟重新接纳叙利亚的政治力量。管理控制叙利亚东北部半自治区的政治机构叙利亚民主委员会周一在一份声明中表示，它“欢迎”解除叙利亚禁令的决定。

一些与政府有联系的叙利亚政治活动家，包括前副总理卡德里·贾米尔，在一份在线声明中谨慎地鼓励这一举措。

他们表示，这允许阿拉伯地区发挥作用，这可能会导致“叙利亚议题中的积极结果”。一个发布叙利亚各大学校园新闻的 Facebook 页面张贴了一张叙利亚在阿拉伯联盟席位的照片，标题是：“12 年后，阿拉伯联盟重获新生。”

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