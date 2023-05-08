美国或出招推中东铁路项目应对中国一带一路

美国/中东铁路/一带一路

两位直接了解该计划的消息人士告诉Axios，美国、沙特、阿联酋和印度的国家安全顾问应于刚刚过去的周日讨论一个可能的大型联合基础设施项目，通过铁路网络连接海湾和阿拉伯国家，这些铁路也将通过该地区港口的航道连接到印度。据Axios解释，随着中国在中东地区影响力的增加，该项目是白宫希望在该地区推动的关键举措之一。中东是中国 "一带一路 "愿景的一个关键部分。

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据Axios称，美国、沙特阿拉伯和其他国家将讨论连接中东的铁路项目。据两位消息人士说，白宫国家安全顾问杰克-沙利文(Jake Sullivan)于周六抵达沙特阿拉伯，并于周日与沙特、阿联酋和印度的同行会面，讨论该项目和其他地区问题。

但一位美国官员说，该项目将是沙利文访问期间讨论的众多议题之一。

第二位美国官员说，沙利文将与穆罕默德-本-萨勒曼王储和其他沙特官员讨论沙特和美国之间的双边关系状况、地区问题，以及沙特和以色列之间进一步采取正常化措施的可能性。

据这两位消息人士说，新倡议的想法是在过去18个月里在另一个名为I2U2的论坛上举行的会谈中产生的，该论坛包括美国、以色列、阿联酋和印度。

该论坛成立于2021年底，旨在讨论中东地区的战略基础设施项目。

该项目据信瞄准中国。一位直接参与了该问题早期讨论的前以色列高级官员告诉Axios，"没有人大声说出来，但从第一天起就与中国有关。"以色列在去年的I2U2会议上提出了通过铁路连接该地区的想法。这位前以色列官员说，部分想法是为了利用印度在此类大型基础设施项目上的专业知识。

拜登政府在最近几个月扩大了这个想法，让沙特阿拉伯参与进来。

消息人士称，该倡议将包括通过铁路网络连接黎凡特和海湾地区的阿拉伯国家，这些铁路也将通过海湾地区的海港连接到印度。

行前，沙利文周四在华盛顿近东政策研究所的演讲中暗示了这一举措。"他说：如果你对我的演讲没有其他印象，请记住I2U2，因为随着我们的前进，你将会听到更多关于它的消息。沙利文还说，基本概念是将南亚和中东与美国连接起来，"以推进我们的经济技术和外交的方式"。他还说，一些项目已经在进行中，"还有一些新的令人兴奋的步骤，我们期待着在未来几个月进行。"

据Axios认为该计划体现了美国大局观，称沙利文在演讲中说，拜登政府在中东战略的支柱之一是区域一体化。他说：一个更加一体化、相互联系的中东能够增强我们的盟友和伙伴的能力，推进地区和平与繁荣，并在不牺牲我们的基本利益或我们在该地区的参与的情况下，长期减少美国在该地区的资源需求。

就下一步是什么， 消息人士说，以色列目前不是这一倡议的一部分，但如果该地区关系进一步正常化的努力取得进展，未来可能会被加入这一倡议。

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