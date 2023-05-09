以色列袭击加沙 击杀3伊斯兰圣战头目 也造成居民伤亡

以色列/巴勒斯坦/加沙

据巴勒斯坦加沙当地政府称，5月9日星期二黎明前，12名巴勒斯坦人在以色列对加沙地带的空袭中丧生，其中包括三名伊斯兰圣战组织的领导人，以及居民还有儿童。

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据本台驻耶路撒冷的记者米歇尔-保罗报道称，在上一轮暴力事件发生一周后，为一名巴勒斯坦囚犯绝食死亡报仇，巴勒斯坦激进组织从加沙性以色列发射一百枚火箭弹，遭致以色列军方今晨开始了名为 "盾牌和箭 "的新军事报复打击行动。

今天凌晨，以色列空军击杀了伊斯兰圣战组织武装部圣城旅的三名领导人：吉哈德-甘纳姆、哈利勒-巴蒂尼和塔里克-埃兹丁。据以色列军队发言人称，这三人都参与了对以色列的袭击，包括发射火箭弹。以色列共有40架飞机参与了这次突袭。

在加沙，三名激进组织负责人的死亡得到了证实。但医院方面表示，共有12人被杀。以色列军队Tsahal声称已经实现了其目标--在这个阶段。以色列在南部采取一系列措施，以应对巴勒斯坦的报复行动。当地居民必须呆在掩体附近，今天上午没有学校，道路关闭。

以色列总理内塔尼亚胡亲自负责这次袭击行动。

另据报道，以色列安全内阁预计将在今晚7点（当地时间）举行会议，以决定未来的发展方向，同时，在开始对加沙的新军事行动之前，以色列报知华盛顿。就在我们发搞的时候，5月9日上午，有一支以色列军队还侵入西岸北部的纳布卢斯卡斯巴。

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