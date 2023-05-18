叙利亚总统阿萨德抵沙特 将出席阿盟会议

叙利亚重返阿盟

中东 – 叙利亚总统阿萨德（Bashar al-Assad）18日抵达沙特阿拉伯，准备出席阿拉伯联盟（Arab League）峰会，这将是叙利亚陷入内战十多年来，阿萨德第一次参加阿盟峰会。叙利亚押宝与包括富裕的海湾君主国在内的阿拉伯国家实现全面正常化，寄希望有资金重建破碎的疆土。

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法新社引述叙利亚电视台报导，阿萨德“抵达吉达（Jeddah）阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场（King Abdulaziz International Airport），以参加19日将开幕的阿拉伯联盟峰会”。

这次访问象征阿萨德正式回归阿盟。阿盟在2011年11月暂停叙利亚会员国资格，因为大马士革政府血腥镇压抗议民众，引发一场10年中50万人死亡、数百万人流离失所的冲突。

当时沙特阿拉伯与其他阿拉伯国家不是切断与阿萨德的关系，就是让双边关系降级。冲突期间，沙特地还公开支持把阿萨德赶下台。

然而阿盟本月稍早欢迎叙利亚回归，东道主沙特阿拉伯还不顾其他阿拉伯国家反对，邀请阿塞德出席19日的峰会。

根据叙利亚的亲政府报社《祖国报》（Al-Watan），阿塞德18日晚上和19日上午可能会“跟几位领导人在双边会议中会面”。

阿萨德上次参加的阿盟峰会为2010年的利比亚峰会。

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