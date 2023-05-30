《南德意志报》：埃尔多安将更独裁

土耳其/政治/中东

上周日举行的土耳其大选被视为是今年国际上最重要选举之一。德国土耳其人有2/3投了现任总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdoğan）的票，引发议论。德国媒体自然对选举结果表示了关注。

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《南德意志报》认为：这个国家仍然像以前一样，有一个大家习惯了的总统，他已经向他的支持者承诺和他们在一起'直到坟墓'。未解决的冲突，例如与库尔德少数民族的冲突，由此被推延。赢家，即埃尔多安的支持者们，继续觉得自己是国家的主宰，有资格统治其他人。这场选举的悲剧在于一个矛盾。埃尔多安一方面赢了，但另一方面，他比以前更弱了。他的胜利不是胜利，他的得票率没有超过52%，而且是在一个完全不公平的竞赛中获得的。濒临失败和失败的经历将使埃尔多安更加独裁。他将尽其所能，使自己在五年后更难被击败。

来自开姆尼茨的《自由报》（Freie Presse）指出，埃尔多安认为，他以前的政策是正确的：尽管经济危机导致了高通货膨胀，而且自五年前的选举以来里拉的价值下降了75%，但大多数土耳其人还是支持他。埃尔多安赢得了选举，他混合使用了比较响亮的手段，例如他对选民情绪的感觉，以及不诚实的方法，例如他对司法、行政和媒体的控制。现在他有了一条清晰的道路。他的无限权力不再有任何政治或经济障碍。

埃森的《西德意志汇报》（Westdeutsche Allgemeine Zeitung）补充说：尽管人们对选举结果充满怨恨，但不应该忘记，土耳其几乎一半的合格选民没有投票给埃尔多安。他们中的大多数人都希望有一个不同的、更自由和更民主的土耳其。特别是在大城市，他们倾向于投票给反对派，尤其是许多年轻人。可以理解的是，他们现在很失望。但他们的庞大人数表明，变革的潜力是存在的。

来自哈勒的《中德意志报》（Mitteldeutsche Zeitung）观察到：在每次土耳其选举中，总统埃尔多安在德国得到的结果都比在国内好。当然令人震惊的是，如此多的德国土耳其人享受着民主的好处，却在一个他们并不居住的国家投票给一个专制者。但正因为他们生活在德国，是这个社会的一部分，我们得出的的教训应该是，让他们更多地参与社会。

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