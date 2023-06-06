布林肯开始访问沙特阿拉伯

政治

中东 – 美国外交部长布林肯周二抵达沙特阿拉伯，目的是加强华盛顿与利雅得之间的关系，讨论苏丹冲突和与以色列的正常化。这次为期三天的访问是在沙特阿拉伯与美国的两个敌人伊朗和叙利亚之间历史性和解的背景下进行的，该地区的地缘政治局势开始发生变化。

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据一位不愿透露姓名的美国官员透露，布林肯先生于傍晚抵达红海沿岸的吉达，预计他将在那里会见沙特王储兼实际统治者穆罕默德·本·萨勒曼。

华盛顿和利雅得之间的关系很复杂，因为拜登政府指责富裕的海湾国家侵犯人权并影响原油价格。周二，人权活动人士呼吁美国外交部门负责人向沙特当局提出这个问题。

其中包括美国公民阿卜杜拉·卡塔尼 (Abdallah Al-Qahtani)，他的父亲穆罕默德·卡赫塔尼 (Mohammad Al-Qahtani) 因成立民权组织而在沙特阿拉伯服刑 10 年，没有任何消息。他的父亲在虚拟新闻发布会上恳请布林肯先生提及此事。他表示了担忧：“需要提出我父亲的情况。他还活着吗？他受过折磨吗？我们不知道，”他在虚拟新闻发布会上说。

华盛顿向其提供了大量武器的沙特盟友在该地区发挥着关键作用，美国官员希望保持牢固的关系。

布林肯先生此行正值苏丹冲突的调解人美国和沙特阿拉伯未能执行交战双方将军之间的多项停战协定。美国已表示，如果双方特使“认真”希望遵守停火协议，它准备与双方特使在吉达恢复会谈，这将有助于提供人道主义援助。

自 4 月 15 日以来，由 Abdel Fattah al-Burhane 将军领导的军队与 Mohamed Hamdane Daglo 将军的快速支援部队 (RSF) 准军事部队之间的苏丹战争已夺去 1,800 多人的生命和超过一年半的生命百万流离失所者和难民。自 2015 年以来，沙特阿拉伯一直支持亲政府部队打击伊朗支持的胡塞叛乱分子，也门的和平努力预计也将提上议程。

离开吉达后，布林肯将于周三前往利雅得，参加海湾合作委员会外长会议。星期四，他仍在沙特首都，与沙特共同主持打击圣战组织伊斯兰国 (IS) 的国家联盟会议，该组织成立于 2014 年，汇集了数十个国家。

美国外交官伊恩·麦卡里 (Ian McCary) 表示，这些国家应承诺提供新资金，以帮助稳定在叙利亚和伊拉克从伊斯兰国手中解放出来的领土。另一个应该提上议程的主题是：努力​​实现沙特王国和以色列之间的正常化。

布林肯周一在华盛顿对亲以色列的 AIPAC 游说团体发表讲话时说，他的国家“在促进以色列和沙特阿拉伯之间的正常化方面具有真正的国家安全利益”。

近年来，阿联酋、巴林和摩洛哥实现了与以色列的关系正常化，打破了阿拉伯几十年来以解决巴勒斯坦问题为条件与以色列建立关系的共识。在最近利雅得和德黑兰在中国的支持下以及利雅得和大马士革之间在多年冷淡之后的和解之后，沙特阿拉伯和以色列之间的正常化将在该地区构成新的动荡。

伊斯兰共和国几十年来一直是美国和以色列的死敌，在中断七年之后，它于周二重新开放了驻沙特阿拉伯的大使馆。华盛顿对此表示谨慎的乐观。

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