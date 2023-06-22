以军约旦河西岸逮捕行动 因4以色列人遭巴人袭击身亡

以色列军队于 6 月 21 日宣布，在对被占领的约旦河西岸乌里夫村庄的一次突袭中，“三名通缉犯”被捕。 据称，前一天造成四名以色列人丧生的袭击事件的两名巴勒斯坦人就是来自这个村庄。

在被占领的约旦河西岸以色列定居点以利城附近的枪击现场，以色列安全部队站在袭击者的尸体旁 2023 年 6 月 20 日

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以色列军方在一份声明中表示，这几名巴勒斯坦通缉犯“被安全部队移送接受讯问”。

集体处罚

周二(20日)，两名巴勒斯坦人在伊利城附近枪杀了四名以色列人：该犹太定居点的两名居民，一名 17 岁男孩和一名年轻人，两人都来自以色列中部。

据耶路撒冷的 Shaarei Tsedek 医院称，另外四人被子弹打伤，其中一人在周三接受了连夜手术后伤势严重，但情况稳定。两名巴勒斯坦袭击者在袭击后被杀。

以军确认，部署在乌里夫的士兵“努力（……）制定袭击恐怖分子房屋的计划”。 两名被指控的袭击者，在毁坏住房之前采取行动对住房计划的陈述。 以色列经常摧毁被指控袭击以色列人的巴勒斯坦人的房屋。以色列政府为这项政策的劝阻作用辩护，但批评者谴责对流落街头的家庭进行集体惩罚。

谋杀袭击

利城镇附近发生袭击事件的前一天，以色列军队袭击了约旦河西岸北部的杰林难民营，发生了激烈冲突，士兵们遭到了当地的强烈抵抗。

巴勒斯坦卫生部周三上午宣布，一名在袭击中受伤的 15 岁女孩因伤重不治身亡，使袭击中丧生的巴勒斯坦人人数达到 7 人，其中包括一名伊斯兰圣战战士。

周一，伊斯兰圣战组织的另一名巴勒斯坦成员在西岸南部伯利恒附近被以色列士兵开枪打死。

不包括被占领和吞并的东耶路撒冷，近三百万巴勒斯坦人生活在约旦河西岸。大约 490,000 名以色列人还居住在联合国认为根据国际法非法的定居点中。

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