以色列民众堵路抗议司法动作

以色列

周一晚，司法改革的一项新措施即取消所谓的 "合理性 "条款，在议会一读时获得通过。议会以64票联合执政议员全数赞成，56票反对党议员全部反对的投票结果而通过。7月11日星期二是以色列新的抗议动员日。成千上万的以色列民众涌向全国高速公路发起围堵示威。

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据本台驻耶路撒冷记者萨米-布哈利法报道称，如果该法案在二读和三读之后最终通过，它将阻止最高法院审查政府决定的冠以"合理性"的议案。反对派认为这一措施"削弱了民主"。不过相反，以色列总理本雅明-内塔尼亚胡说，它反而"加强了"民主。

自今年年初以来，有关司法改革的争论一直在持续。以色列处于分裂状态，两种国家理念相互对峙，分歧深刻。为什么会这样？请看以下是过去几个月以色列局势的司法争议总结。

一方面，内塔尼亚胡总理及宗教和极右翼政党联盟决心改革司法系统。他们反复强调 "这是必要的"。另一方是得到街头支持的反对派。每周数十万人上街，有时甚至每天都举行示威游行，以阻止这一有争议的议案。

这是罕见的空前抗议，空前压力。到3月份，局势已经难以为继。以色列国家处于停顿状态。压力下政府态度缓和，改革暂停。停顿、讨论、聋子对话。结果一无所获。后来，推动议会议案机器重新启动。本周二上午，反对党领袖亚伊尔-拉皮德（Yaïr Lapid）表示：“政府就像黑夜中的盗贼，用投票取消了对合理性条款监督。 ”他认为，这是一项 "不民主 "的措施。它削弱了最高法院，有利于一个梦想赋予自己全权的政府。

拉皮德说："示威远远还没有结束。机场、高速公路、城镇都有抗议......这是封锁全国的一天。全国再次停下脚步，对这个改革说 "不"。

同样的地点，同样的口号，同样的标语，已经挥舞了七个月。七十多岁的阿姆农坚定地示威。他认为，"政府想推行反民主的改革。但这不会成功"。这位退伍军人信心十足，"到目前为止，还不是一部法律获得最终通过。他们只是一读通过了议案。人民不会在与政府的斗争中失败，因为没有人愿意放弃自己的自由。而政府也知道自己的对手是谁。

聚集在以色列议会入口处的人群高呼 "耻辱"。利莫尔就在马路对面的耶路撒冷希伯来大学任教。她穿过马路加入了抗议集会。她坚持认为，这是一次必要的示威动员。她说："这场与政府的斗争是艰难的，但我们必须抗争。这关乎捍卫以色列民主的本质。我们不能坐以待毙。我们都知道，再过两周，政府就会有权禁止一切示威活动。因此，人民必须走上街头，抗议眼下局势的极端严重性。

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