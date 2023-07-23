以色列总理内塔尼亚胡被送往医院接受紧急心脏手术

以色列/政治/中东

以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）周日表示，他将前往医院接受心脏起搏器的紧急治疗，但他誓言将继续推进其备受争议的司法改革计划。内塔尼亚胡在凌晨两点发布的一份简短的录像声明中说，上周他因脱水短暂住院后，总理办公室给他安装了一个监测装置。

广告 继续浏览后续

内塔尼亚胡说，周六晚该设备上的警报器发出哔哔声，这意味着他需要立即安装心脏起搏器。他说：“我感觉很好，但我听医生的话”。总理办公室在一份简短的声明中说，以色列领导人将被置于镇静状态。推动以色列司法改革的重要幕后策划者，司法部长莱文（Yariv Levin）将在执政联盟部长们通过电话批准后，在手术期间替代总理的位置。

内塔尼亚胡的办公室说，总理将在以色列沙巴医院接受心脏起搏器，他上周也在那里接受了治疗。内塔尼亚胡说，他预计将于周日出院，并在就他的改革方案进行投票之前前往以色列议会。与此同时，他表示希望能与对手达成协议。

本月早些时候，内塔尼亚胡住院过夜，后来在植入心脏监测装置后出院。医生说，内塔尼亚胡的心脏“状况良好”，并补充说，植入该装置是“为了进行常规监测”。以色列中部沙巴医疗中心的医生上周表示，内塔尼亚胡住院的正式原因是脱水，此前他曾在全家前往加利利海旅游后晕倒。

自2016年以来，内塔尼亚胡的办公室一直没有提供有关其医疗健康状况的年度更新报告。总理办公室于2010年发布了一项协议，要求其提供总理健康状况的年度报告，但该协议并未写入以色列法律。

据美国国立卫生研究院称，当患者的心脏跳动过慢，可能导致晕厥时，就会使用起搏器。它还可用于治疗心力衰竭。通过向心脏发送电脉冲，起搏器可增加或维持患者正常的心跳节律，使心脏以正常的速度向身体泵血。

周六晚，数十万人走上以色列全国各地的街头，数千人游行到耶路撒冷，并在以色列议会附近安营扎寨，预计周一的投票将批准全面司法改革的关键部分。100多名退休安全官员站出来支持日益壮大的预备役军人队伍，他们表示如果该计划获得通过将停止报到，这进一步加大了对以色列领导人的压力。

内塔尼亚胡和他的极右翼盟友在上任几天后的今年1月宣布了这项司法改革计划。他们声称需要通过该计划来遏制他们所说的非民选法官的过度权力。批评者称，该计划将破坏以色列的三权分立制衡体系，使其走上威权统治的道路。美国总统拜登（Joe Biden）敦促内塔尼亚胡停止该计划，并寻求广泛共识。

内塔尼亚胡发表讲话时，数千名以色列人在耶路撒冷的主要公园扎营，从特拉维夫出发，完成了为期四天的游行，呼吁反对司法改革。周六晚些时候，数十万以色列人在特拉维夫和其他城市走上街头，进行最后的示威，希望阻止司法改革。

在高达33度的高温下，进入耶路撒冷的游行队伍将该城的主要入口变成了蓝白相间的以色列国旗的海洋，游行者完成了从特拉维夫出发的4天70公里徒步抗议的最后一站。随着游行的深入，游行者从数百人增加到数千人，他们在耶路撒冷受到成群欢呼的抗议者的欢迎，然后在一排排白色小帐篷中安营扎寨。

拟议的全面司法改革招致了商界和医学界领袖的严厉批评，以色列部队中人数迅速增加的预备役军人表示，如果计划通过，他们将停止报到，这引发了人们对该国安全可能受到威胁的担忧。据代表预备役士兵的抗议组织“战火兄弟”称，周六晚间又有1万名预备役军人宣布暂停执勤。

包括退役军事指挥官、警察专员和情报机构负责人在内的100多名前高级安全主管也在周六加入了这些呼吁的行列，他们签署了一封致内塔尼亚胡的信，指责他损害了以色列的军事力量，并敦促他停止立法。

内塔尼亚胡在声明中说，他将继续寻求与反对者达成妥协。在广泛的示威游行之后，他于今年3月暂停了这一计划，但在妥协谈判破裂后，他又于上个月恢复了这一计划。这项改革措施将限制以色列最高法院的监督权，防止法官以“不合理”为由推翻政府决定。

周一的投票将标志着第一项重要立法获得批准。全面司法改革还要求进行其他改革，以限制司法机构的权力，包括限制最高法院质疑议会决定的能力，以及改变法官的遴选方式。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅